Суд в ФРГ рассматривает апелляцию экс-секретарши концлагеря

99-летнюю Ирмгард Ф. приговорили к двум годам условно за то, что она работала секретаршей коменданта концлагеря. Теперь адвокаты оспорили вердикт суда.

Федеральная судебная палата Германии приступила к рассмотрению апелляции на приговор 99-летней Ирмгард Ф. (Irmgard F.), бывшей секретарше коменданта концлагеря Штутгоф. Ранее ее приговорили к условному сроку за соучастие в убийстве более 10 000 человек в 1943-1945 годах. Теперь ее дело рассматривают вновь, сообщает в среду, 31 июля, агентство dpa.

В декабре 2022 года земельный суд в городе Итцехо (Шлезвиг-Гольштейн) приговорил Ирмгард Ф. к двум годам тюрьмы условно. Приговор вынесла коллегия по уголовным делам несовершеннолетних, так как на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет. Это дело называли последним приговором нацистскому преступнику в истории.

Однако теперь адвокаты потребовали пересмотреть дело. Они считают, что суд в Итцехо точно не установил, как именно подсудимая участвовала в массовых убийствах. Она работала секретарем как гражданское лицо и не была включена в систему СС, настаивают защитники.

В лагере Штутгоф погибли 65 тыс. человек

Генпрокурор ФРГ запросил проведение слушаний в 5-й судебной коллегии по уголовным делам в Лейпциге, так как речь идет об "основополагающих вопросах наказуемости содействия убийству путем исполнения служебных обязанностей в концлагере". По оценке историков, за время существования концлагеря Штутгоф в нем погибли более 65 тысяч человек. Большинство людей умерло от голода, жажды, эпидемий и тяжелейшего рабского труда.

С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была секретарем в комендатуре концлагеря и работала, в том числе непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе (Paul-Werner Hoppe). Позднее, в 1950-е годы, он был осужден, провел несколько лет в тюрьме в ФРГ, после чего был досрочно освобожден.

Федеральная судебная палата должна вынести вердикт в августе. Сегодняшнее заседание в Лейпциге привлекло большое общественное внимание. Из-за наплыва людей его пришлось перенести в большой зал заседаний Федерального административного суда (Bundesverwaltungsgericht). Все места для слушателей были заняты. Сама подсудимая не явилась, так как по закону не обязана присутствовать на рассмотрении апелляции.