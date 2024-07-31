  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Правосудие и законГермания

Суд в ФРГ рассматривает апелляцию экс-секретарши концлагеря

Николай Линке
31 июля 2024 г.

99-летнюю Ирмгард Ф. приговорили к двум годам условно за то, что она работала секретаршей коменданта концлагеря. Теперь адвокаты оспорили вердикт суда.

https://p.dw.com/p/4ixfF
Ирмгард Ф.
Ирмгард Ф.Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Федеральная судебная палата Германии  приступила к рассмотрению апелляции на приговор 99-летней Ирмгард Ф. (Irmgard F.), бывшей секретарше коменданта концлагеря Штутгоф. Ранее ее приговорили к условному сроку за соучастие в убийстве более 10 000 человек в 1943-1945 годах. Теперь ее дело рассматривают вновь, сообщает в среду, 31 июля, агентство dpa.

В декабре 2022 года земельный суд в городе Итцехо (Шлезвиг-Гольштейн) приговорил Ирмгард Ф. к двум годам тюрьмы условно. Приговор вынесла коллегия по уголовным делам несовершеннолетних, так как на момент работы в лагере подсудимой было 18 лет. Это дело называли последним приговором нацистскому преступнику в истории.

Однако теперь адвокаты потребовали пересмотреть дело. Они считают, что суд в Итцехо точно не установил, как именно подсудимая участвовала в массовых убийствах. Она работала секретарем как гражданское лицо и не была включена в систему СС, настаивают защитники.

В лагере Штутгоф погибли 65 тыс. человек

Генпрокурор ФРГ запросил проведение слушаний в 5-й судебной коллегии по уголовным делам в Лейпциге, так как речь идет об "основополагающих вопросах наказуемости содействия убийству путем исполнения служебных обязанностей в концлагере". По оценке историков, за время существования концлагеря Штутгоф в нем погибли более 65 тысяч человек. Большинство людей умерло от голода, жажды, эпидемий и тяжелейшего рабского труда.

С июня 1943 по апрель 1945 года Ирмгард Ф. была секретарем в комендатуре концлагеря и работала, в том числе непосредственно с комендантом Паулем-Вернером Хоппе (Paul-Werner Hoppe). Позднее, в 1950-е годы, он был осужден, провел несколько лет в тюрьме в ФРГ, после чего был досрочно освобожден.

Федеральная судебная палата должна вынести вердикт в августе. Сегодняшнее заседание в Лейпциге привлекло большое общественное внимание. Из-за наплыва людей его пришлось перенести в большой зал заседаний Федерального административного суда (Bundesverwaltungsgericht). Все места для слушателей были заняты. Сама подсудимая не явилась, так как по закону не обязана присутствовать на рассмотрении апелляции.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Беата Кларсфельд бьет канцлера Германии Курта Георга Кизингера по щеке

Ужасы национал-социализма в графических романах

Ужасы национал-социализма в графических романах

Зверства в концлагерях были представлены еще в комиксе 1944 года. В нашей галерее - подборка графических романов, рассказывающих о жизни во время национал-социализма.
История19 ноября 2021 г.6 фото
external

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021)

96-летнюю бывшую секретаршу нацистского концлагеря Штутгоф будут судить: что думает спасшийся узник (30.09.2021)

Абба Наор, сам бывший заключенный в Штутгофе, отказался выступать соистцом по этому делу. "Если она сделала что-то не так или совершила преступление: почему они ждали до сегодняшнего дня", задается вопросом Абба Ноар.
История30 сентября 2021 г.04:09 мин.
external

Как удалось спастись одним из самых юных узниц Освенцима (27.01.2020)

Как удалось спастись одним из самых юных узниц Освенцима (27.01.2020)

Вере Лебедевой было всего 3 года, ее сестре Нине - 5 лет, когда их вместе с матерью доставили в концлагерь. Как это - оказаться в столь юном возрасте в настоящем аду? Эксклюзив DW.
История27 января 2020 г.03:03 мин.
Показать еще