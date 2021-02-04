Суд в Дрездене вынес приговоры экстремистам группировки "Фрайталь"

Высший земельный суд в Дрездене в четверг, 4 февраля, вынес приговоры еще четырем членам и сторонникам правоэкстремистской группировки "Фрайталь". Как сообщает агентство epd, за членство в террористической группе один обвиняемый приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. Еще два обвиняемых получили по два года условно. Сторонницу группировки приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.

Это уже второй процесс в Высшем земельном суде Дрездена в связи с экстремистами из группировки "Фрайталь". Трое мужчин и одна женщина предстали перед судом в сентябре 2020 года. Предметом рассмотрения в рамках процесса стали, в частности, нападения в 2015 году на офис Левой партии во Фрайтале и общежитие для беженцев, во время которого в результате взрыва один из мигрантов был ранен осколками стекла.

В марте 2018 года суд уже приговорил восьмерых участников правоэкстремистской группировки "Фрайталь" к тюремному заключению на сроки от 4 до 10 лет. Процесс продолжался год.

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