 Суд в Анкаре приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в убийстве посла РФ Карлова | Новости из Германии о Европе | DW | 09.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Суд в Анкаре приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в убийстве посла РФ Карлова

Пять фигурантов дела об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова получили пожизненные сроки, еще восемь человек приговорены к тюремному заключению сроком от пяти до 15 лет.

Цветы и фотография Андрея Карлова

Суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес обвинительные приговоры по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Во вторник, 9 марта, суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению. Суд счел доказанным, что Салих Йылмаз отдал приказ убить российского дипломата исполнителю преступления Мерту Алтынташу, а Шахин Сегут был "куратором убийцы". Оба из них получили по два пожизненных срока, еще три фигуранта - по одному пожизненному сроку, передает агентство АР из зала суда.

Кроме того, виновными в причастности к убийству Карлова признаны еще восемь человек, они приговорены к тюремным срокам от 5 до 15 лет. Шестерых фигурантов дела суд оправдал. В отдельное производство выделены дела девяти скрывающихся от следствия фигурантов, среди них - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

МИД РФ приветствовал вынесение приговора

В России приветствовали вынесение в Турции приговора по делу об убийстве Карлова. "Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - заявил МИД РФ. Российское ведомство указала, что "отдает должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт".

Убийство российского посла Андрея Карлова

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ. Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо.

В начале 2019 года в Анкаре начался судебный процесс по делу об убийстве российского посла. Обвиняемыми являлись 28 предполагаемых соучастников преступления, им вменяли в вину нарушение конституционного порядка, членство в террористической организации и преднамеренное убийство в целях распространения террора. В числе обвиняемых заочно оказался и личный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара также считает организатором неудавшегося переворота в июле 2016 года.

В обвинительном заключении, насчитывающем 609 страниц, в частности, говорится, что убийство Карлова является провокационным актом, совершенным с целью обострить отношения между Анкарой и Москвой, которые и без того находились в состоянии глубокого кризиса из-за уничтожения турецким истребителем российского боевого самолета в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года.

Смотрите также:

  • Лидеры России и Турции Владимир путин и Реджеп Тайип Эрдоган

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Взаимное отчуждение

    После того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину от пособников террористов, Реджеп Тайип Эрдоган отказался принести извинения за сбитый бомбардировщик. Конфликт затронул разные сферы - политику, экономику, культуру, туризм.

  • Вертолет Ми-17

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Прекращение военного сотрудничества

    В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.

  • Рабочий на стройке в России

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Запрет на трудоустройство граждан Турции

    Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.

  • Овощи

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Запрет на ввоз продуктов питания

    Под российские санкции также подпадет широкий перечень турецких продуктов питания. Запрет на ввоз должен коснуться овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. По данным экспертов, на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ. Ожидается, что санкции еще более сузят ассортимент товаров на российских прилавках, а также повлияют на рост цен.

  • Гостиница в Анталье

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Туристическая отрасль

    С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.

  • Газопровод в Турции

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Газовый рынок

    Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.

  • Танер Йылдыз и Сергей Кириенко

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Совместные инвестиционные проекты

    Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.

  • Москва

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Год российско-турецкого сотрудничества

    Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

  • Книги на турецком языке

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Российско-турецкий научный центр

    Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.

  • заседание Минобороны РФ

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами

    Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.

  • Владимир Путин

    Россия и Турция: что изменилось после конфликта

    Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию

    3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.

    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 00:46

Убийство посла РФ Андрея Карлова - месть за Алеппо?

Контекст

Комментарий: Путинская пресс-конференция - танец без огня

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин выглядел расслабленным. Но ничего нового не сказал, хотя открытых вопросов много. Такое общение никому не нужно, считает Юрий Решето.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая волна беженцев из-за боев за Алеппо (08.02.2016)  

Бегство из Алеппо: Турция начала прием беженцев - DW Новости (09.02.2016)  

Реклама

Самые читаемые

Nexta выпустил фильм-расследование "о коррупции Лукашенко"  

Россию на "Евровидении" представит певица Manizha  

Почему в Германии женщинам трудно играть с мужчинами  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно