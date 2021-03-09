Суд в Анкаре приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в убийстве посла РФ Карлова

Суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес обвинительные приговоры по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Во вторник, 9 марта, суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению. Суд счел доказанным, что Салих Йылмаз отдал приказ убить российского дипломата исполнителю преступления Мерту Алтынташу, а Шахин Сегут был "куратором убийцы". Оба из них получили по два пожизненных срока, еще три фигуранта - по одному пожизненному сроку, передает агентство АР из зала суда.

Кроме того, виновными в причастности к убийству Карлова признаны еще восемь человек, они приговорены к тюремным срокам от 5 до 15 лет. Шестерых фигурантов дела суд оправдал. В отдельное производство выделены дела девяти скрывающихся от следствия фигурантов, среди них - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

МИД РФ приветствовал вынесение приговора

В России приветствовали вынесение в Турции приговора по делу об убийстве Карлова. "Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - заявил МИД РФ. Российское ведомство указала, что "отдает должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт".

Убийство российского посла Андрея Карлова

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ. Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо.

В начале 2019 года в Анкаре начался судебный процесс по делу об убийстве российского посла. Обвиняемыми являлись 28 предполагаемых соучастников преступления, им вменяли в вину нарушение конституционного порядка, членство в террористической организации и преднамеренное убийство в целях распространения террора. В числе обвиняемых заочно оказался и личный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара также считает организатором неудавшегося переворота в июле 2016 года.

В обвинительном заключении, насчитывающем 609 страниц, в частности, говорится, что убийство Карлова является провокационным актом, совершенным с целью обострить отношения между Анкарой и Москвой, которые и без того находились в состоянии глубокого кризиса из-за уничтожения турецким истребителем российского боевого самолета в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года.

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