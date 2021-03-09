Суд в Анкаре приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в убийстве посла РФ Карлова

Суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес обвинительные приговоры по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Во вторник, 9 марта, суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному заключению. Суд счел доказанным, что Салих Йылмаз отдал приказ убить российского дипломата исполнителю преступления Мерту Алтынташу, а Шахин Сегут был "куратором убийцы". Оба из них получили по два пожизненных срока, еще три фигуранта - по одному пожизненному сроку, передает агентство АР из зала суда.
Кроме того, виновными в причастности к убийству Карлова признаны еще восемь человек, они приговорены к тюремным срокам от 5 до 15 лет. Шестерых фигурантов дела суд оправдал. В отдельное производство выделены дела девяти скрывающихся от следствия фигурантов, среди них - исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.
МИД РФ приветствовал вынесение приговора
В России приветствовали вынесение в Турции приговора по делу об убийстве Карлова. "Вызывает удовлетворение, что правоохранительная и судебная системы Турции, наконец, вынесли решение в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений", - заявил МИД РФ. Российское ведомство указала, что "отдает должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт".
Убийство российского посла Андрея Карлова
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки, организованной властями одного из муниципальных районов Анкары совместно с посольством РФ. Убийца - 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ - был сразу же застрелен полицейскими. В момент преступления он выкрикнул несколько фраз об ответственности России за убийство сирийских граждан в Алеппо.
В начале 2019 года в Анкаре начался судебный процесс по делу об убийстве российского посла. Обвиняемыми являлись 28 предполагаемых соучастников преступления, им вменяли в вину нарушение конституционного порядка, членство в террористической организации и преднамеренное убийство в целях распространения террора. В числе обвиняемых заочно оказался и личный враг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, радикальный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара также считает организатором неудавшегося переворота в июле 2016 года.
В обвинительном заключении, насчитывающем 609 страниц, в частности, говорится, что убийство Карлова является провокационным актом, совершенным с целью обострить отношения между Анкарой и Москвой, которые и без того находились в состоянии глубокого кризиса из-за уничтожения турецким истребителем российского боевого самолета в районе сирийско-турецкой границы в ноябре 2015 года.
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Взаимное отчуждение
После того, как 24 ноября 2015 г. турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, отношения между Москвой и Анкарой начали стремительно ухудшаться. Владимир Путин назвал инцидент ударом в спину от пособников террористов, Реджеп Тайип Эрдоган отказался принести извинения за сбитый бомбардировщик. Конфликт затронул разные сферы - политику, экономику, культуру, туризм.
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Прекращение военного сотрудничества
В последние годы специалисты двух стран работали над несколькими совместными проектами: Турция создавала шасси для ракетного комплекса малой дальности "Игла-С", а "Рособоронэкспорт" планировал открыть на турецкой территории нескольких сервисных центров для ремонта вертолетов Ми-17. Теперь же Москва прервала все каналы связи с Анкарой в военной сфере. Совместные проекты будут заморожены.
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Запрет на трудоустройство граждан Турции
Согласно указу президента РФ, российским работодателям будет запрещено, за некоторыми исключениями, трудоустраивать граждан Турции с января 2016 года. Ожидается, что санкции прежде всего ударят по российской строительной отрасли, где занято большинство турецких рабочих. По данным Минтруда РФ, Турция является вторым после Китая поставщиком работников в Россию.
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Запрет на ввоз продуктов питания
Под российские санкции также подпадет широкий перечень турецких продуктов питания. Запрет на ввоз должен коснуться овощей, фруктов, мяса, рыбы и молока. По данным экспертов, на Турцию приходится около четверти всего продуктового импорта РФ. Ожидается, что санкции еще более сузят ассортимент товаров на российских прилавках, а также повлияют на рост цен.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Туристическая отрасль
С января 2016 года Россия приостанавливает безвизовый режим с Анкарой. Российские туроператоры должны прекратить продажу путевок в Турцию, а чартерные авиарейсы между РФ и Турцией будут запрещены. Эксперты прогнозируют, что потери турецкой туротрасли от санкций составят около 3 млрд долларов или 0,4 процента ВВП страны.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Газовый рынок
Под действие ограничительных мер, наложенных Россией, подпадает и проект "Турецкий поток" в обход Украины, в который уже вложены немалые инвестиции. Кроме того, Турция является вторым после Германии потребителем российского газа в Европе - и в случае затяжного конфликта Анкара может заняться поиском других поставщиков.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Совместные инвестиционные проекты
Ограничения распространяются и на ряд крупных инвестиционных проектов. Это может больно ударить по российским финансовым, нефтяным и металлургическим компаниям, вложившим в турецкий рынок значительные суммы. Заморожен будет и проект первой турецкой АЭС "Аккую", в который, по данным открытых источников, Россия уже вложила около 3 млрд долларов.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Год российско-турецкого сотрудничества
Москва также отменит год российско-турецкого сотрудничества, который должен был пройти в 2016 году. Перекрёстный год культуры Россия - Турция, запланированный на 2017 год, также отменяется. "Говорить о культурном сотрудничестве с Турцией после трагической гибели наших летчиков бестактно", - заявил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Российско-турецкий научный центр
Без объяснения причин в Москве 30 ноября закрылся Российско-турецкий научный центр, работавший при Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы. Центр занимался развитием двустороннего научного обмена и консультировал российских аспирантов по вопросам, связанным с Турцией. Закрытие центра также означает отмену курсов османского языка, круглых столов, семинаров и конференций.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Взаимные обвинения в торговле нефтью с террористами
Владимир Путин обвинил Турцию в покупке нефти у ИГ. По словам российского президента, есть основания полагать, что Су-24 был сбит, чтобы защитить пути контрабандистов. В Минобороны РФ утверждают, что в этот преступный бизнес вовлечен президент Турции и его семья. Эрдоган опроверг эти обвинения и, в свою очередь, обещал предоставить доказательства того, что это Россия торгует нефтью с джихадистами.
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Россия и Турция: что изменилось после конфликта
Путин раскритиковал Турцию в послании Федеральному собранию
3 декабря, выступая перед парламентариями, Владимир Путин обвинил Турцию в "пособничестве терроризму". "Видимо, Аллах решил наказать турецкие власти, лишив их разума и рассудка", - добавил президент РФ. Он подчеркнул, что за убийство "наших людей" турки "не отделаются помидорами или какими-то ограничением в других отраслях". "Они не раз пожалеют о содеянном", - заключил Путин.
Автор: Александра Ёлкина