 Суд признал экс-подругу Эпштейна виновной в секс-преступлениях | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2021

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Мир

Суд признал экс-подругу Эпштейна виновной в секс-преступлениях

Жюри присяжных посчитало доказанным, что Гислейн Максвелл подбирала для Джеффри Эпштейна молодых девушек для сексуальных отношений.

Судебный рисунок: экс-подруга миллионера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл во время заключительного заседания 29 декабря 2021 года

Гислейн Максвелл во время судебного заседания

Бывшую подругу покойного американского миллионера Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл в среду, 29 декабря, суд в США признал виновной в пособничестве при сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Таким образом, жюри присяжных посчитало доказанным, что в период с 1994 по 2004 год Максвелл, которой сегодня 60 лет, рекрутировала для Эпштейна четырех девушек-подростков, которых он склонил к действиям сексуального характера.

Гислейн Максвелл - дочь известного британского предпринимателя Роберта Максвелла. В 1990-е годы она и Джеффри Эпштейн находились в близких отношениях.

На процессе против нее выступили четыре женщины, две из которых рассказали, что стали жертвами Эпштейна в 14-летнем возрасте. Одна из давших показания заявила, что Гислейн Максвелл принимала участие в ее сексуальных контактах с миллионером. Кроме того, на суде были представлены документы, из которых следовало, что Максвелл получила от Эпштейна миллионы долларов.

Обвинения в адрес Джеффри Эпштейна

Предположительно, мультимиллионер Джеффри Эпштейн в течение многих лет совершал сексуальное насилие над несовершеннолетними девочками и молодыми женщинами и подстрекал их к занятию проституцией.

Известный финансист был арестован в июле 2019 года, а в августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. По выдвинутым против него обвинениям ему грозило до 45 лет тюрьмы. В число друзей Эпштейна входили бывший президент США Билл Клинтон и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

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    Автор: Никита Баталов


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Хештег #MeToo против сексуального насилия

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