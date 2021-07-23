Суд в Якутске постановил принудительно лечить шамана Габышева

Суд в Якутске направил Александра Габышева, известного как якутский шаман, на принудительное лечение "в медицинскую организацию специализированного типа с интенсивным наблюдением". Об этом защищающий Габышева координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил "МБХ медиа", передает издание в понедельник, 26 июля.

По словам юриста, до вступления судебного постановления в силу его подзащитного поместят под стражу. Кроме того, суд вынес частное определение в отношении адвоката Габышева Ольги Тимофеевой, сказавшей, что ей "стыдно участвовать в таком процессе".

Дело Габышева

В июне сообщалось, что у находящегося в Якутском психоневрологическом диспансере шамана Габышева ухудшилось здоровье - он испытывает постоянные ощущения слабости, головокружения и сонливости.

Процесс над шаманом начался 30 апреля. Против Габышева заведено уголовное дело по обвинению в применении силы к сотруднику Росгвардии. 27 июля истек бы шестимесячный срок содержания Габышева в психиатрическом стационаре, именно поэтому суд рассматривал его дело с такой спешкой, считает Прянишников.

Пеший поход на Москву

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил, что идет в Кремль для "изгнания Путина". Он был задержан в сентябре после шести месяцев путешествия и 3000 пройденных километров. ФСБ завела дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. Его поместили в психоневрологический диспансер и 3 октября признали невменяемым, но позже выпустили.

В декабре 2019 года шаман Габышев вновь отправился в Москву, но его опять задержали, при этом он был обвинен в неповиновении полиции. В 2020 году он прошел принудительное лечение в Якутском республиканском психиатрическом диспансере, а "Мемориал" признал Габышева политзаключенным.

В январе 2021 года он объявил о подготовке нового пешего похода на Москву, после чего Габышев вновь был задержан и затем помещен в психдиспансер.

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