Суд по делу МН17: в чем адвокаты обвинили прокуратуру Нидерландов

В окружном суде Гааги 9 и 10 июня проходят заседания по делу о сбитом на востоке Украины в 2014 году пассажирском самолете "Малайзийских авиалиний", выполнявшем рейс МН17. В ходе слушаний слово предоставлено адвокатам россиянина Олега Пулатова, которые озвучивают свою позицию в ответ на аргументы прокуратуры.

Пулатов, также известный по позывному "Гюрза", - единственный из четырех обвиняемых, согласившийся сотрудничать с судом, и в конце 2020 года давший видеопоказания. Трое других - граждане РФ Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко, также занимавшие руководящие военные посты в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" ("ДНР"), - взаимодействовать с судом отказались.

Прокуратура запустила специальный сайт

Заседание 9 июня началось с выступления председательствующего на процессе по делу MH17 судьи Хендрика Стинхёйса, сообщившего, что после последнего слушания 20 мая 2022 года суд получил письмо от адвокатов Пулатова. В нем защитники уведомляли о созданном прокуратурой новом специальном сайте "Досье по делу MH17" на нидерландском и английском языках с подробным описанием доказательств, ранее представленных суду.

С помощью интерактивных карт, фотографий, видео и перехваченных разговоров сепаратистов, выложенных на сайте, все желающие могут составить представление о том, что происходило до, во время и после аварии малайзийского авиалайнера. Доказательства, по мнению прокуратуры, свидетельствуют об ответственности четверых обвиняемых в крушении "Боинга-777" и гибели 298 человек.

При этом в обращении к суду адвокаты Пулатова заявили, что прокуратура не сообщила им о намерении запустить сайт, и о том, что в силу ряда причин юридического характера, они потребовали удалить с этой страницы некоторые документы, в частности, запись их беседы со своим клиентом в суде. Сторона обвинения, в свою очередь, ответила, что не видит для этого каких-либо причин.

Судья Хендрик Стинхёйс рассматривает реконструированные обломки самолета рейса MH17 на военной авиабазе Гилзе-Рийен в Нидерландах

Председательствующий судья Хендрик Стинхёйс достаточно резко отреагировал на запуск сайта. По его словам, сторона обвинения сообщила суду о предстоящей публикации "Досье по делу MH17" за час до его появления в открытом онлайн-доступе - "фактически поставив суд перед фактом". Судья подчеркнул, что незадолго до публикации суд постановил дать ближайшим родственникам погибших доступ к материалам дела, но только в уголовно-процессуальных целях, а не для общественного использования. Затем судья предоставил слово защите.

Адвокат обвинила прокуратуру в давлении на общественное мнение

Сабине тен Дуссхате - одна из двух адвокатов, представляющих интересы Олега Пулатова, - обвинила прокуроров в нарушении презумпции невиновности. Интервью государственного обвинителя нидерландским СМИ, в котором он постоянно называет подозреваемого в совершении преступления Игоря Пулатова "исполнителем", повлияло на общественное мнение и суд, тем самым нарушив статью 6 ЕКПЧ о справедливом судебном разбирательстве, считает адвокат.

Появление в открытом онлайн-доступе "Досье по делу MH17" Сабине тен Дуссхате назвала "кульминацией семилетней информационной кампании прокуратуры", которая создала в Нидерландах климат, не допускающий иного исхода, кроме обвинительного приговора. Защитница обвинила прокуроров в формировании общественного мнения и отсутствии интересов в справедливом суде.

"Запустив сайт за несколько недель до выступления в суде адвокатов и примерно за полгода до того, как суд сможет вынести приговор, и ни разу не упомянув позицию стороны защиты, обвинение продемонстрировало свое пренебрежение к справедливому суду", - заявила Сабине тен Дуссхате.

Адвокаты Олега Пулатова - Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк

Адвокат также выразила сомнения в объективности показаний свидетелей, не исключив, что они могли давать их под давлением, а многие свидетели предпочли сохранить анонимность.

Судебные заседания 9 и 10 июня станут завершающими в части рассмотрения дела по существу. За ними последует вердикт суда, который будет финальной точкой в процессе о крушении авиалайнера, совершавшего рейс МН17. Для этого забронированы две даты: 17 ноября и 15 декабря текущего года. Когда именно будет вынесен приговор, пока что неясно - не исключено, что суд завершится в начале 2023 года.

Авиакатастрофа над Донбассом

Самолет "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В 2019 году, проанализировав все собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, международная следственная группа JIT пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой привезенного из России комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области. Москва полностью отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд "альтернативных версий" причин крушения малайзийского "Боинга".

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