Суд оштрафовал Евгению Альбац и журнал The New Times по закону о "фейках"

Симоновский суд Москвы в среду, 20 июля, оштрафовал учредителя и главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац за распространение информации о войне с Украиной, которую власти РФ называют недостоверной. Сумма штрафа составила 70 тысяч рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Кроме того, журнал The New Times в качестве юридического лица должен заплатить два штрафапо 300 тысяч рублей. Административное дело против журнала завели по административным протоколам о распространении "фейковой" информации (ч.9 ст.13.15 КоАП). В марте главреда The New Times уже оштрафовали по той же статье КоАП на 120 тысяч рублей.

Как отмечает Павел Чиков, оба дела связаны с текстами о войне с Украиной, опубликованными после 24 февраля, но до 4 марта, когда в России приняли новый закон о "фейковой" информации. Сама Евгения Альбац в твиттере уточнила, что все дела против нее связаны с двумя материалами. Она указала, что будет оспаривать решение суда.

В 2018 году журнал The New Times подвергся штрафу в размере 22 250 000 рублей за несвоевременное предоставление информации о финансировании СМИ. Альбац тогда назвала дело сфабрикованным и объявила сбор денегна оплату штрафа.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель