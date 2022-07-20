 Суд оштрафовал Евгению Альбац и журнал The New Times по закону о ″фейках″ | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2022

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Россия

Суд оштрафовал Евгению Альбац и журнал The New Times по закону о "фейках"

Общая сумма штрафов составила 670 тысяч рублей. В марте главреда The New Times уже оштрафовали на 120 тысяч рублей.

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац

Симоновский суд Москвы в среду, 20 июля, оштрафовал учредителя и главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац за распространение информации о войне с Украиной, которую власти РФ называют недостоверной. Сумма штрафа составила 70 тысяч рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Кроме того, журнал The New Times в качестве юридического лица должен заплатить два штрафапо 300 тысяч рублей. Административное дело против журнала завели по административным протоколам о распространении "фейковой" информации (ч.9 ст.13.15 КоАП).  В марте главреда The New Times уже оштрафовали по той же статье КоАП на 120 тысяч рублей.

Как отмечает Павел Чиков, оба дела связаны с текстами о войне с Украиной, опубликованными после 24 февраля, но до 4  марта, когда в России приняли новый закон о "фейковой" информации. Сама  Евгения Альбац в твиттере уточнила, что все дела против нее связаны с двумя материалами. Она указала, что будет оспаривать решение суда.

В 2018 году журнал The New Times подвергся штрафу в размере 22 250 000 рублей за несвоевременное предоставление информации о финансировании СМИ. Альбац тогда назвала дело сфабрикованным и объявила сбор денегна оплату штрафа.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 02:38

Суд оставил в силе штраф журналу The New Times (20.11.2018)

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