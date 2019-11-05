Суд в Германии подтвердил приговор члену неонацистской группировки NSU

Федеральная судебная палата Германии подтвердила приговор по делу неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU). В четверг, 19 августа, суд в Карлсруэ отклонил апелляцию Беате Цшепе (Beate Zschäpe) на вынесенное три года назад решение баварского земельного суда по всем существенным пунктам, признав их необоснованными.

Суд отменил лишь один пункт обвинительного приговора, при этом оставив в силе меру наказания в виде пожизненного заключения, а также установленную нижестоящим судом особую тяжесть совершенных Цшепе преступлений, исключающую досрочное освобождение. Тем самым приговор является окончательным.

Федеральная судебная палата также оставила в силе тюремные приговоры двум другим фигурантам дела NSU – Ральфу В. (Ralf W.) и Хольгеру Г. (Holger G.) по статьям о пособничестве убийствам и поддержке правоэкстремистской группировки.

Приговор мюнхенского суда

Высший земельный суд в Мюнхене в июле 2018 года приговорил Цшепе к пожизненному заключению. Судьи признали 43-летнюю обвиняемую виновной в десяти убийствах. Как отметил прокурор в заключительной речи, хотя Беате Цшепе лично не участвовала в убийствах и нападениях, она занималась их планированием, а также обеспечением алиби и поиском финансовых средств для членов преступной группы.

Хольгер Г. был признан судом виновным в поддержке террористической организации и приговорен к трем годам лишения свободы. Он передал членам NSU стрелковое оружие и снабжал их поддельными документами. Кроме того, к десяти годам заключения приговорен бывший функционер праворадикальной Национал-демократической партии Германии (НДПГ) Ральф Вольлебен (Ralf Wohlleben). Его суд признал виновным в пособничестве в совершении убийства в десяти случаях.

Десть жертв NSU

В Германии 4 ноября 2011 года была раскрыта неонацистская группировка NSU, на счету которой десять жертв. Процесс по делу NSU длился с 2014 года. По данным следствия, на счету террористической группировки среди прочего - убийства девяти жителей Германии турецкого и греческого происхождения, а также убийство полицейской. Два сообщника Цшепе, задержанной в ноябре 2011 года, - Уве Бёнхард (Uwe Böhnhard) и Уве Мундлос (Uwe Mundlos) - погибли тогда же. Причиной их смерти, предположительно, стал суицид.

Приговоренные к пожизненному лишению свободы в ФРГ после 15 лет в заключении могут подать прошение об условно-досрочном освобождении. В случае отказа такое прошение можно подавать каждые два года. Если суд устанавливает особую тяжесть преступления, как в случае с Цшепе, то освободиться через 15 лет заключенный может только в исключительных случаях, например по достижению преклонного возраста или в случае тяжелой болезни.

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