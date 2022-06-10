 Студенты на западе ФРГ задержали нападавшего с ножом в здании вуза | Новости из Германии о Германии | DW | 10.06.2022

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Германия

Студенты на западе ФРГ задержали нападавшего с ножом в здании вуза

В немецком Хамме преступник ранил ножом четырех человек в здании вуза. По данным полиции, 34-летний мужчина действовал в одиночку.

Полицейские в Германии

Полицейские в Германии (фото из архива)

В Хамме на западе ФРГ вооруженный ножом мужчина ранил четырех человек. В пятницу, 10 июня он вошел в здание Высшей школы наук Хамм-Липпштадт и атаковал нескольких человек в коридорах вуза. После того как он зашел в одну из аудиторий, несколько студентов задержали его и затем передали прибывшей на место инцидента полиции.

На территории вуза полицейские провели прочесывание зданий с участием спецназа. Нападавшим является 34-летний мужчина. Представитель полиции заявил, что он действовал в одиночку и предполагается, что дальнейшей угрозы больше не существует. Является ли предполагаемый преступник студентом, пока неизвестно. Выясняются также его мотивы, сообщили в правоохранительных органах.

Пострадавшими являются три женщины и один мужчина, по крайне мере одна раненая находятся в тяжелом состоянии. Расследование ведет полиция Дортмунда.

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