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Стрельба в школе штата Джорджия: погибли четыре человека

Кирилл Шестаков
5 сентября 2024 г.

14-летний ученик открыл огонь в американской школе - есть погибшие и раненые. Стрелок арестован.

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Эвакуация после стрельбы в старшей школе в американском штате Джорджия.
Эвакуация после стрельбы в старшей школе в американском штате Джорджия.Фото: ABC Affiliate WSB/REUTERS

В старшей школе "Апалачи" в американском штате Джорджия в среду, 4 сентября, 14-летний ученик открыл стрельбу. В результате погибли не менее четырех человек, еще девять человек госпитализированы с ранениями, сообщает бюро расследований штата Джорджия (GBI). Жертвы нападения - два ученика и два учителя.

По словам источников телеканала CNN, число пострадавших может доходить до 30 человек, хотя неясно, сколько из них получили огнестрельные ранения. Ожидается, что госпитализированные ученики и один учитель выживут, передает телеканал со ссылкой на шерифа округа Барроу.

Стрелок ранее уже допрашивался полицией

Нападавший опознан как Колт Грей, он арестован и обвинен в убийстве. Как отмечают власти, полиция прибыла к школе в городе Уиндер спустя несколько минут после начала стрельбы, а открывший огонь ученик немедленно сдался правоохранителям.

Как отмечает CNN, в прошлом году школьника уже допрашивала полиция в связи с анонимными сообщениями о том, что Грей в интернете угрожал устроить стрельбу в школе. Во время того допроса ученик отрицал свою вину.

В Уиндере усилены меры безопасности. Глава GBI Крис Хоси заявил об отсутствии доказательств того, что у Грея был сообщник. В то же время, по словам Хоси, полиция проверяет, нет ли других угроз в близлежащих школах.

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