Стрельба в доме престарелых в Хорватии: есть погибшие

Стрельба в доме престарелых в Хорватии: есть погибшие22 июля 2024 г.
В городе Дарувар на севере Хорватии вооруженный мужчина устроил стрельбу в доме престарелых, сообщили хорватские СМИ и официальные лица в понедельник, 22 июля. По их данным, в результате нападения погибли шесть человек, еще несколько человек получили ранения.
Новостной портал Index пишет, что пять человек скончались на месте сразу, еще один умер позже в больнице, остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. В медицинских учреждениях находятся шесть человек, сообщает телерадиокомпания HRT. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.
По информации СМИ, нападавший скрылся с места преступления, но полиция вскоре задержала его в расположенном неподалеку кафе.
Проводится расследование
Стрелком оказался 51-летний сотрудник военной полиции в отставке, пишет портал Mojportal. Предположительно, в доме престарелых проживала его мать. Как сообщается, женщина - среди погибших, пострадали и другие постояльцы и сотрудники учреждения.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал провести тщательное расследование нападения. "Выражаем соболезнования семьям погибших и надеемся на выздоровление раненых. Я ожидаю, что компетентные органы установят все обстоятельства ужасного преступления", - написал он в соцсети X.