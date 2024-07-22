  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоХорватия

Стрельба в доме престарелых в Хорватии: есть погибшие

Жан Рофе
22 июля 2024 г.

Шесть человек погибли в результате стрельбы, которую открыл отставной полицейский в доме престарелых в хорватском городе Дарувар. После нападения мужчина скрылся, но вскоре его задержала полиция.

https://p.dw.com/p/4ibJ6
Полиция у дома престарелых в Даруваре
Полиция у дома престарелых в ДарувареФото: NIKOLA BLAZEKOVIC/AFP

В городе Дарувар на севере Хорватии вооруженный мужчина устроил стрельбу в доме престарелых, сообщили хорватские СМИ и официальные лица в понедельник, 22 июля. По их данным, в результате нападения погибли шесть человек, еще несколько человек получили ранения.

Новостной портал Index пишет, что пять человек скончались на месте сразу, еще один умер позже в больнице, остальным пострадавшим оказывается медицинская помощь. В медицинских учреждениях находятся шесть человек, сообщает телерадиокомпания HRT. Состояние трех из них оценивается как тяжелое.

По информации СМИ, нападавший скрылся с места преступления, но полиция вскоре задержала его в расположенном неподалеку кафе.

Проводится расследование

Стрелком оказался 51-летний сотрудник военной полиции в отставке, пишет портал Mojportal. Предположительно, в доме престарелых проживала его мать. Как сообщается, женщина - среди погибших, пострадали и другие постояльцы и сотрудники учреждения.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович призвал провести тщательное расследование нападения. "Выражаем соболезнования семьям погибших и надеемся на выздоровление раненых. Я ожидаю, что компетентные органы установят все обстоятельства ужасного преступления", - написал он в соцсети X.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Утрехте

Стрельба в нидерландском Утрехте

Стрельба в нидерландском Утрехте

Минимум один нападавший открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, есть погибшие и раненые. Происшествие расследуется как возможный теракт.
Политика18 марта 2019 г.5 фото
external

Уход за пожилыми людьми, или Тяжелая работа за маленькие деньги

Уход за пожилыми людьми, или Тяжелая работа за маленькие деньги

В Германии все больше стариков и все меньше людей, готовых за ними ухаживать. Власти обещают улучшить ситуацию, но пока все остается по-старому. В репортаже DW - один день с патронажной сестрой.
Общество24 августа 2018 г.11:58 мин.
Акция протеста в Белграде против вооруженного насилия, 8 мая 2023 года

Сдавайте оружие! Удастся ли властям Сербии разоружить граждан

Сдавайте оружие! Удастся ли властям Сербии разоружить граждан

Президент Вучич в ответ на два массовых убийства обещает разоружить сербов и ужесточить контроль за оружием, которым владеет население. Подобные попытки власти совершали и раньше, но со скромными результатами.
Конфликты9 мая 2023 г.
Показать еще