Стратегия нацбезопасности РФ: сокращение расчетов в долларах и курс на сближение с Китаем

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 июля, подписал указ, утверждающий Стратегию национальной безопасности России, определяющую национальные интересы и приоритеты. Одним из таких приоритетов является "сокращение использования доллара США при осуществлении внешнеэкономической деятельности".

В начале июня высшее руководство России предписало Фонду национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца полностью отказаться от использования доллара США, иными словами - провести окончательную дедолларизацию сбережений российского государства. Это было сделано для того, чтобы обезопасить запасы страны от возможных новых американских санкций.

Другим способом обеспечения экономической безопасности называется производство отечественных вакцин. На Западе считают, что Россия использует антикоронавирусную вакцину "Спутник V" в качестве орудия пропаганды. "В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Стратегические партнеры и противники

В число приоритетов вошло также развитие "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" РФ с Китаем и "особо привилегированного стратегического партнерства" с Индией.

Усиление политического и военного сотрудничества России и Китая представляет собой "новую опасность" для НАТО и угрозу принципу мультилатерализма в международных отношениях, заявил в июне генсек альянса Йенс Столтенберг.

Санкции, действующие против России, авторы Стратегии национальной безопасности считают выражением целенаправленной политики сдерживания. При этом "страны, теряющие безусловное лидерство, пытаются диктовать другим членам международного сообщества свои правила, используют средства недобросовестной конкуренции, применяют односторонние санкции и открыто вмешиваются во внутренние дела суверенных государств", утверждается в документе. По мнению его авторов, усилению военных опасностей и военных угроз РФ способствуют попытки "силового давления на Россию". "США проводят последовательный курс на отказ от международных обязательств в области контроля над вооружениями", указывается в Стратегии.

Со своей стороны, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) считает, что Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе. "Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы", - уверена глава оборонного ведомства Германии. Она, в частности, обвинила Россию в развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени на реагирование. "Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне", - утверждает она.

"Вестернизация" культуры как "угроза безопасности"

Кроме того, в документе отмечается активное освоение космического и информационного пространства "как новых сфер ведения военных действий".

2021 год ознаменовался в России учащением репрессий в отношении СМИ и журналистов. Их вносили в список иностранных агентов - как "Медузу", отправляли в спецприемники - как главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, и под домашний арест - как журналистов DOXA.

Угрозе и "активным нападкам" со стороны США и их союзников, согласно тексту Стратегии, подвергаются и традиционные российские духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. "Информационно-психологические диверсии и "вестернизация" культуры усиливают угрозу утраты РФ своего культурного суверенитета", - считают авторы документа.

В мае российская Генпрокуратура внесла в список "нежелательных" в России организаций три немецкие: Немецко-русский обмен (Deutsch-Russischer Austausch e.V.), Центр либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne GmbH), а также Форум русскоязычных европейцев (Forum Russischsprachiger Europäer e.V., указав, что деятельность этих НКО "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". "Изоляция и запреты деятельности подпитывают ложные предрассудки и искаженные картины. И только открытое общество и свободное сосуществование создают пространство для творчества и новых идей", - заявил, комментируя этот шаг, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

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