Страны ОПЕК+ прервали переговоры по квотам добычи нефти

Страны ОПЕК+ не достигли компромисса в споре об объемах добычи нефти с августа 2021 года. Как сообщает вечером в понедельник, 5 июля, информагентство dpa со ссылкой на источники, близкие к организации ОПЕК+, переговоры на эту тему были прерваны без достижения результата, а дата их продолжения пока неизвестна.

Члены ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, а также партнеры этой организации, включая Россию, с 1 июля обсуждали возможность увеличения объемов добычи нефти до 400 000 баррелей в месяц начиная с августа 2021 года. Такой шаг мог бы позитивно отразиться на мировой экономике, постепенно восстанавливающейся после упадка, вызванного пандемией коронавируса.

При этом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) добивались права на более высокий уровень добычи, однако Саудовская Аравия не соглашалась на это. Большинство из 23 государств-членов ОПЕК+ в условиях масштабного распространения "дельта"-варианта коронавиуса в мире пока не решаются на подобного рода послабления.

Требование ОАЭ о более высокой квоте добычи

На этом фоне представитель министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ во время переговоров 3 и 4 июля раскритиковал тот факт, что другие члены ОПЕК+ осторожно повышают уровень добычи нефти, однако при этом собираются сохранить ограничения в этой области до конца 2022 года. Абу-Даби готов поддержать такую политику, только если ОАЭ получит право на более высокую квоту, заявили переговорщики из этого государства.

В начале пандемии COVID-19 страны ОПЕК+ понизили ежедневный суммарный объем производства на 9,7 млн баррелей. Благодаря этому им удалось предотвратить падение цен на нефть даже в условиях фактически остановившегося транспортного сектора и пониженной потребности многих других отраслей промышленности.

После сообщения о провале переговоров на данном этапе цены на нефть существенно поднялись. Так, цена за баррель сорта Brent вечером 5 июля составила 76,83 доллара, что на 64 цента выше цены от 2 июля. Баррель американской нефти сорта West Texas торговался по 75,86 долларов, то есть на 69 центов дороже, чем 2 июля.

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