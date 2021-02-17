 Страны НАТО увеличили расходы на оборону, несмотря на пандемию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.03.2021

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Мир

Страны НАТО увеличили расходы на оборону, несмотря на пандемию

Реальный рост расходов Североатлантического альянса составил почти 3 процента. Наибольший прирост зафиксирован в США.

Военная техника НАТО

Несмотря на сильное сокращение налоговых поступлений из-за пандемии коронавируса, государства НАТО в минувшем году выделили на военные нужды почти 1,1 трлн долларов - на 2,7 процента больше, чем годом ранее, следует из обнародованного во вторник, 16 марта, доклада генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

Наибольший прирост расходов - 3,9 процента - зафиксирован в США, которые уже длительное время пытаются добиться более сбалансированного распределения расходов на оборону между странами-членами НАТО. В 2020 году США выделили на военные нужды около 785 млрд долларов. Это почти в 2,4 раза больше, чем все остальные 29 стран-партнеров, вместе взятые, и самая высокая доля ВВП (3,7 процента).

Неравномерное распределение расходов на оборону

США добиваются, чтобы партнеры по НАТО как можно скорее начали выделять на оборону не менее 2 процентов своего ВВП. В минувшем году лишь десять государств альянса достигли этой цели - Словакия, Греция, Великобритания, Румыния, Польша, Франция, Норвегия, Эстония, Латвия и Литва.

Германия по-прежнему далека от выполнения требований США: в 2020 году она выделила на оборону 51,6 млрд евро - 1,56 процента ее ВВП. Эксперты, однако, отмечают, что и этой цели Берлину удалось достичь лишь благодаря обвалу экономики из-за пандемии коронавируса: до кризиса прогнозировалось, что в 2020 году расходы ФРГ на оборону составят лишь 1,42 процента ВВП.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В чем НАТО слабее России и Китая в случае конфликта - замгенсека альянса Геттемюллер в Conflict Zone  

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