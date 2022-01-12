 Страны Балтии просят НАТО увеличить численность войск на их территории | Новости из Германии о Европе | DW | 12.01.2022

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Европа

Страны Балтии просят НАТО увеличить численность войск на их территории

Премьер-министр Эстонии Каллас назвала возможное усиление военного присутствия Североатлантического альянса в странах Балтии мерой сдерживания России.

Британский военнослужащий на учениях НАТО в Эстонии

Учения НАТО в Эстонии (фото из архива)

Латвия, Литва и Эстония просят НАТО увеличить численность войск Североатлантического альянса, размещенных на их территории, и ведут соответствующие переговоры, заявила агентству Reuters в среду, 12 января, премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она не назвала подробности этого диалога, но назвала возможную переброску натовских дополнительных сил в страны Балтии мерой сдерживания России.

В свою очередь один из дипломатов альянса, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что просьба балтийских государств может быть рассмотрена на встрече министров обороны НАТО в середине февраля.

Рост напряженности между Западом и Россией

В последние месяцы напряженность в отношениях стран Запада и Россией, граничащей с государствами Балтии, значительно возросла. С начала лета 2021 года РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, пояснив, что проводит военный учения. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне.

Кремль отрицает планы военной операции и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Кроме того, российские власти требуют "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины.

Генсек НАТО допустил переброску контингента на восток Европы

Североатлантический альянс согласен обсуждать с РФ все виды контроля над вооружениями, однако не пойдет на компромиссы по базовым принципам безопасности, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столбентерг после первого с 2019 года заседания Совета НАТО - Россия 12 января. По его словам, альянс может перебросить дополнительные войска своим восточным союзникам, если РФ продолжит агрессию в отношении украинской стороны.

Будущий военный городок для сил НАТО в Литве

В конце 2021 года оперативное командование вооруженных сил Германии сообщило, что ФРГ и Литва планируют построить в этой балтийской стране военный городок. На новом объекте будут размещены как литовские части, так и военнослужащие других государств НАТО.

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    Автор: Александра Елкина


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