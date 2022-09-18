Страны Балтии и Польша закрыли въезд российским туристам

На 208-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. На востоке и юге страны продолжается контрнаступление украинских частей. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий понедельника, 19 сентября (время московское).

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Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с понедельника въезд для граждан России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими, выданными третьими государствами.Ограничение распространяется только на туристов. Россияне могут пересекать границу, чтобы навестить живущих в Шенгенской зоне членов семьи или человека, с которым они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, которым выдана краткосрочная виза и которые зарегистрированы для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок. В виде исключения в страну также будут пускать людей по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

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Украина обратилась к России с запросом о предоставлении информации о пострадавших и погибших в результате обстрела исправительной колонии в Еленовке в самопровозглашенной "ДНР". Об этом уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram-канале. Представители "ДНР" заявили в воскресенье, что "в результате обстрела ВСУ" в Еленовке погиб один украинский военнопленный, еще четверо получили ранения .

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Президент США Джо Байден заявил, что у Вашингтона нет доказательство поставок оружия из Китая в Россию. По словам президента, если Пекин будет нарушать санкции, введенные в отношении России, США прекратят все инвестиции в КНР. Телеканал CNN сообщал о возможных переговорах России и Китая о поставках вооружений, в том числе дронов. Однако эту информацию опровергали посол Китая в США Цинь Ган и посол России в Китае Андрей Денисов.

Хроника событий 18 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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