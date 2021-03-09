Страдающая артритом черепаха осваивает скейтборд (фото)

Гельзенкирхен • Знакомьтесь: это - Гельмут. Шпороносная черепаха, 24 года. Место жительства - зоопарк в немецком Гельзенкирхене (ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen). Гельмут страдает артритом плечевых суставов и не может нормально передвигаться - из-за болей делает это лишь с большим трудом.

Сообщение о проблемах Гельмута некоторое время назад прочитал 66-летний техник-ортопед Ульрих Шаде (Ulrich Schade) и решил прийти на помощь. Он придумал и изготовил для этого необычного пациента такую вот специальную и очень прочную каталку - своего рода скейтборд, усиленный с помощью пара-арамидного волокна - кевлара.

Скейтборд для черепахи. Фотографии

Сотрудники зоопарка помогают Гельмуту забраться на скейтборд

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Во вторник, 1 июня, Гельмут впервые воспользовался этим подарком и во внешнем вольере добрался до приготовленного для него лакомства - листового салата и кусочков кабачка-цукини, о чем сообщает информационное агентство dpa. Впрочем, судя по фотографиям, Гельмут неприхотлив и простое сено ему тоже вполне по вкусу.

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