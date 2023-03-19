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Последствия шторма "Фредди" в МозамбикеФото: Luciano da Conceição/DW
КатастрофыМалави

Шторм "Фредди" унес больше 500 жизней в Африке

Олег Соколенко
34 мин. назад

Как минимум 522 человека погибло в трех странах Африки - на Мадагаскаре, в Малави и Мозамбике - из-за обрушившегося на них тропического шторма "Фредди". Сотни тысяч пострадали от проливных дождей, наводнений и оползней.

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Тропический шторм "Фредди", обрушившийся на юго-восточную Африку, унес жизни как минимум 522 человек на Мадагаскаре, в Малави и Мозамбике. Таковы официальные данные правительств этих стран, сообщило в субботу, 18 марта агентство dpa.

Больше всего жертв - в Малави, самой маленькой из трех стран и одной из самых бедных в мире. Власти этой страны сообщают о 438 погибших. Еще около 345 тысяч человек пострадали от проливных дождей, наводнений и оползней, которые принес с собой "Фредди". Десятки тысяч стали бездомными. На юге страны объявлен режим чрезвычайного положения.

В Мозамбике, по словам президента страны Фелипе Ньюси, из-за шторма погибло не менее 67 человек. Правительство Мадагаскара оценивает минимальное количество жертв в 17 человек.

Самый долгий шторм

Сформровавшийся над Индийским океаном тропический шторм "Фредди" обрушился 21 февраля сначала на Мадагаскар. Потом он переместился через пролив на континент, а затем "вернулся" на остров - чтобы 11 марта снова обрушиться на Мозамбик и Малави. Таким образом, он бушует уже более месяца, и, по данным Всемирной метеорологической организации, вероятно, станет самым продолжительным штормом за все время наблюдений. Циклоном он был объявлен еще 6 февраля.

Сезон циклонов в южной Африке начинается в январе и заканчивается в марте-апреле.

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