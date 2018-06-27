 Standard & Poor′s повысило кредитный рейтинг Греции | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2018

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Европа

Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Греции

Долгосрочный кредитный рейтинг Греции повышен до отметки B+ со стабильным прогнозом. Standard & Poor's отметило улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга.

Флаг Греции, Евросоюза и купюры евро

Рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) в понедельник, 25 июня, повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до отметки B+ со стабильным прогнозом. Изменения стали реакцией на улучшение ситуации с обслуживанием Афинами суверенного долга, сообщили в пресс-службе компании.

Контекст

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Кроме того, было учтено введение Еврогруппой 22 июня значительных послаблений для Греции по возврату кредитов. Начало их погашения было отложено на 10 лет - до 2033 года. Афинам также выделили 15 миллиардов евро на создание резервного запаса.

Вместе с тем рейтинговое агентство оговорилось, что "государственная и частная задолженность" Греции "продолжает оставаться высокой, а усилия властей по привлечению прямых иностранных инвестиций - слабыми". 

Срок действия последней программы помощи Афинам истекает 20 августа. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ).

Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. В свою очередь правительство Греции провело многочисленные крайне непопулярные реформы. В настоящее время экономика страны вновь растет.

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    Братья Хасан и Мухаммед из Пакистана пытаются развести огонь при помощи пакета для мусора. Они остались в палаточном лагере для беженцев в греческой деревне Идомени, потому что Македония, Сербия и Словения с недавних пор впускают на свою территорию только беженцев из Сирии, Афганистана и Ирака. Вместе с братьями-пакистанцами в лагере находится около 1500-2000 человек.

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    В лагере беженцев благодаря организации "Врачи без границ" появилось отапливаемое временное жилье, рассчитанное на 2000 человек. Тем не менее, по словам представителя организации Антониса Ригаса, более 1000 человек спят на улице. "Мы просили правительство предоставить больше места, чтобы в два раза увеличить число жилых помещений для беженцев, но не получили ответа", - рассказывает Ригас.

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    Подросток из Марокко ждет, когда граница снова откроется для всех мигрантов. Сотрудник "Врачей без границ" Антонис Ригас считает, что это маловероятно. "Мы требуем, чтобы правительство отправило людей, которые помогут нам управлять лагерем", - говорит он. По словам Ригаса, лагерь сейчас поддерживают лишь благотворительные организации, но в их задачи не входит "брать на себя роль правительства".

  • На границе Греции и Македонии

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    Вопрос национальностей

    Каждый день несколько тысяч сирийцев, иракцев и афганцев при предъявлении документов пересекают границу с Македонией. Те, кто вынужден остаться, разочарованы. "Мы не хотим попасть в Европу нелегально, - говорит 32-летний Шамал Рабби из Бангладеша. - Мы тоже люди, и у нас есть права. Если могут проходить люди из трех стран, то мы тоже можем".

  • В лагере беженцев на границе Греции и Македонии

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    Напряженная обстановка

    В лагере в Идомени, где беженцы находятся в нелегких условиях, то и дело происходят потасовки. Радж из Непала рассказывает, что его избил один иранец, с которым у него возникла ссора. В конце ноября врачи из организации Doctors of the World занимались лечением двух беженцев из Северной Африки, получивших колотые раны. Конфликты между мигрантами случаются, чаще всего, при раздаче еды.

  • В лагере беженцев на границе Греции и Македонии

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    Протесты беженцев

    В понедельник, 23 ноября, по меньшей мере пять беженцев, которым не разрешили пересечь границу Македонии, в знак протеста зашили себе рты и объявили голодовку. В выходные мирная акция переросла в столкновения с македонской полицией. "Люди в ярости, - поясняет Фатими Келексоглу из благотворительной организации Praksis. - Они почти две недели не мылись. Некоторые ищут спасения в алкоголе".

  • На границе Греции и Македонии

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    Чрезвычайная ситуация

    По словам руководителя группы от Управления ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Александроса Вулгариса, за полчаса спокойствие успевает превратиться в хаос, который также быстро утихает. "Мы не можем планировать. Это чрезвычайная ситуация, мы просто пытаемся защитить людей", - говорит Вулгарис. Он убеждает беженцев пойти на олимпийский стадион в Афинах, переоборудованный для их временного размещения.

  • Беженцы на границе Греции и Македонии

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    "Они хотят, чтобы мы пошли на войну"

    22-летний Рами Альтахари из Йемена показывает на смартфоне фото разбомбленных домов, рядом с которыми он жил в столице Сана. Рами добрался до Греции вместе с 11 другими йеменцами. По их словам, на родине их принуждали присоединиться к шиитскому движению хути. "Они хотят, чтобы мы пошли воевать. Но мы не пойдем, саудовцы нас убьют. Мы ждем здесь, пока не откроют границу", - говорит Рами.

  • Беженцы на границе Греции и Македонии

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    "Второй Кале"

    Один из профсоюзов Греции раздает гуманитарную помощь. Глава греческого отделения Médecines du Monde Никитас Канакис считает, что ситуация здесь может скоро походить на лагерь беженцев во французском Кале, откуда мигранты стремятся добраться до Великобритании. Канакис заявил, что не удается обеспечить необходимым всех беженцев, и выразил опасение, что зимой они попытаются искать другие пути.

  • На границе Македонии и Греции

    Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

    Как выглядит "план Б"?

    В последние выходные ноября македонская армия возвела вблизи Идомени заграждение длиной 3 километра. "Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы помочь, только греческое государство не помогает", - сетует Канакис. Он опасается, что в ближайшие дни граница будет полностью закрыта. "Если мы доставим всех беженцев в Афины, что произойдет тогда? Как выглядит "план Б"?" - задается вопросом Канакис.

    Автор: Диего Куполо, Ольга Мищенко


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Просто в Греции деньги есть, но пока только на бумаге

Контекст

Беженцы в греческой Идомени: в надежде на открытие границы

С тех пор, как Македония возвела забор на границе с Грецией, беженцы не могут продолжить путь. Напряжение растет, часто происходят столкновения с полицией. Помощь Афин необходима. (02.12.2015)  

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