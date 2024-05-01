Стамбул: власти разогнали марш протеста на главной площади

Турецкая полиция предотвратила очередную первомайскую акцию на центральной площади Таксим, применив слезоточивый газ. СМИ пишут о массовых потасовках между демонстрантами и полицией. Более 70 человек арестованы.

Турецкая полиция разогнала марш протеста в среду, 1 мая, на площади Таксим в Стамбуле. Медиакомпания CNN Türk показала кадры разгона протестующих, против которых стражи порядка применили слезоточивый газ. Отмечается, что силы безопасности перекрыли маршрут от района Сарачане до площади Таксим еще за несколько километров до нее, задействовав десятки тысяч полицейских и сформировав тем самым несколько рядов обороны. Власти обосновали разгон марша "соображениями безопасности".

По сообщениям СМИ, в ходе столкновений при попытке прорыва кардонов имели место потасовки между демонстрантами и полицией. Более 70 человек были арестованы. Только в одном районе Бешикташ полиция задержала не менее 30 демонстрантов, которые выкрикивали: "Таксим не может быть запрещен", сообщил журналист агентства AFP с места событий.

Таксим имеет символическое значение

Площадь Таксим в центре Стамбула имеет символическое значение для профсоюзов и оппозиции: активисты намеревались провести там митинг в память о событиях 1 мая 1977 года. В тот день снайперы расстреляли демонстрацию на площади Таксим, в которой приняло участие около 500 000 человек. В результате обстрела погибло, по разным данным, от 34 до 42 человек, от 126 до 220 получили ранения.

Площадь также стала символом выступлений оппозиции: в 2013 году здесь начались антиправительственные протесты против застройки парка Таксим-Гези, который находится рядом с площадью Таксим. Они переросли в общенациональные демонстрации против тогдашнего премьер-министра и нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После подавления протестов турецкие власти запретили антиправительственные собрания на площади Таксим.

Суд признал запрет нарушением прав

В конце 2023 года Конституционный суд Турции постановил, что запрет на проведение демонстраций на площади Таксим является нарушением прав на мирные собрания. Лидер турецкой оппозиции Озгюр Озель назвал запрет позорным и отметил, что решения Конституционного суда обязательны для исполнения. Международная неправительственная организация Amnesty International призвала отменить запрет, также ссылаясь на решение Конституционного суда.

Агентство AFP сообщило, что Озгюр Озель 1 мая 2024 года в сопровождении мэра Стамбула Экрема Имамоглу и представителей турецких профсоюзов находился у здания мэрии в районе Сарачане. "Мы будем продолжать борьбу, пока Таксим не станет свободной", - заявил Озель.