СССР и нацистская Германия: была ли дружба? История в фотографиях
В сентябре 1939 года вермахт и части Красной Армии отпраздновали раздел Польши совместным парадом в Бресте. Листайте галерею!
12 фото
ИсторияГермания
42 мин. назад
Реклама
Поводом для появления этой фотогалереи на нашей странице послужил приговор, вынесенный бывшему оператору штаба Навального в Архангельске. Руслана Ахметшина приговорили к двум годам и шести месяцам колонии-поселения по статье о реабилитации нацизма. В деле фигурировал его комментарий в соцсетях о том, что СССР и гитлеровская Германия "два года были союзниками и развязали Вторую мировую вместе". По мнению обвинителя, бывший соратник Навального опубликовал "заведомо ложное утверждение о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны". Ахметшин намерен обжаловать приговор.