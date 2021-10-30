 США ввели санкции против иранской программы беспилотников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.10.2021

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Мир

США ввели санкции против иранской программы беспилотников

Минфин США обвинил Тегеран в разжигании кризисов путем поставки дронов в горячие точки. Иран отметил, что санкции введены после того, как он выразил готовность возобновить переговоры по атомной тематике.

Презентация в Тегеране иранского беспилотника Газа

Презентация в Тегеране иранского беспилотника "Газа"

США ввели санкции против программы Ирана по разработке беспилотных летательных аппаратов. Министерство финансов США в пятницу, 29 октября, объявило, что под штрафные меры подпадут два бригадных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и две иранские компании. Их имущество в США, если таковое имеется, замораживается, им закрывается доступ к финансовому рынку США.

Вашингтон обвиняет Тегеран в разжигании конфликтов на Ближнем Востоке путем поставки беспилотников в горячие точки. "Иран и союзные ему экстремисты пользовались дронами для нападения на американских солдат, наших партнеров и международное судоходство. Министерство финансов будет и впредь привлекать Иран к ответственности за его безответственные и насильственные деяния", - заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо.

Поставки дронов в горячие точки

По словам чиновника, Тегеран предоставил дроны ливанскому радикальному движению "Хезболлах", палестинскому радикальному движению ХАМАС и повстанцам-хуситам в Йемене, а также осуществлял поставки в Эфиопию, "где эскалация кризиса угрожает дестабилизацией целому региону".

Новые санкции против Ирана введены несколько дней спустя после того, как Тегеран выразил готовность возобновить прерванные в июне переговоры в Вене по его атомной программе. Представитель МИД Ирана в этой связи раскритиковал "противоречивое поведение" администрации президента США Джо Байдена. "Вводя санкции, Вашингтон посылает сигнал, не вызывающий никакого доверия", - отметил он.

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    Автор: Наталья Позднякова


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