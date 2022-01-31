 США в СБ ООН призвали РФ выбрать путь дипломатии в конфликте вокруг Украины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США в СБ ООН призвали РФ выбрать путь дипломатии в конфликте вокруг Украины

Концентрация российских военных у границ Украины - крупнейшая мобилизация войск в Европе за десятилетия, заявила постпред США при ООН. России не удалось предотвратить созыв заседания СБ ООН по Украине.

Заседание Совбеза ООН, фото из архива

Заседание Совбеза ООН, фото из архива

В связи с концентрацией российских войск у границ Украины США предостерегли Москву от "опасного пути к войне". Об этом заявила в понедельник, 31 января, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному российско-украинскому конфликту. По ее словам, в настоящее время Россия проводит "крупнейшую мобилизацию войск в Европе за последние десятилетия", и речь идет о подразделениях, "готовых к наступательным действиям в Украине".

"Мы надеемся, что Россия выберет путь дипломатии, а не конфликта в Украине. Но мы не можем лишь ждать и наблюдать", - сказала Томас-Гринфилд. "Мы не хотим конфронтации, но мы проявим решительность, быстроту и единодушие в случае вторжения России в Украину", - отметила она.

Постпред США, кроме того, обвинила Россию в том, что она в начале февраля намеревается перебросить в Беларусь, к границам с Украиной, около 30 тысяч военных. Она также отметила, что Россия уже использовала более 2 тысяч вагонов, чтобы перебросить войска и вооружение к украинской границе, в частности, около 5 тысяч военных в Беларусь, баллистические ракеты малой дальности, спецназ и зенитные батареи. Ранее Россия и Беларусь заявляли о намерении в феврале провести совместные учения для участия в проверке сил реагирования двух стран, которая должна пройти вблизи западной границы с Польшей и Литвой, а также недалеко от южного участка границы с Украиной.

Россия пыталась предотвратить заседание СБ ООН

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "провокационными" разговоры о возможности войны между Россией и Украиной. "Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН. Небензя напомнил, что российская сторона на всех уровнях опровергала подобные обвинения и продолжает это делать.

Ранее Россия попыталась предотвратить созыв заседания СБ ООН по Украине, которое Небензя назвал "вмешательством США во внутренние дела РФ". По его мнению, заседание Совбеза ООН предлагалось созвать "из-за домыслов и безосновательных обвинений", которые Россия неоднократно опровергала. Российская сторона организовала процедурное голосование по этому вопросу. В результате было принято решение, что заседание состоится - 10 членов СБ ООН проголосовали "за", Россия и Китай - "против", еще три страны воздержались (для проведения заседания была необходима поддержка 9 стран).

США потребовали созыва заседания СБ ООН, поскольку опасаются российского военного вторжения в Украину. Вашингтон и его союзники добивается отвода более 100 тысяч российских солдат, сконцентрированных у границ Украины. Поскольку Россия обладает правом вето в Совбезе ООН, конкретных решений на нынешнем заседании не ожидалось.

Смотрите также:

Смотреть видео 05:01

"Мать всех санкций" и удар по олигархам Путина: какие санкции готовит Запад против Кремля (31.01.2022)

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Новейшая "граница" в Европе

    Шлагбаум и паспортный контроль. Пеший пункт пропуска в Станице Луганской - единственный путь вдоль северной линии фронта, позволяющий попасть из самопровозглашенной ЛНР на территории, подконтрольные Киеву.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Между двух миров

    Пеший пункт пропуска в Станице Луганской ежедневно пересекают более 3000 человек. Иногда здесь все еще раздаются выстрелы. Но в отличие от Донецкой области, на этой территории уже почти полгода в целом соблюдается режим прекращения огня.

  • Очередь на пункте пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    Поиск сепаратистов

    Задача украинских пограничников, осуществляющих контроль на этом КПП - задерживать пророссийских сепаратистов. Многие люди, передвигающиеся между самопровозглашенной ЛНР и подконтрольной Украине территорией, считают эти проверки издевательством.

  • Пеший пункт пропуска в Станице Луганской

    Украина между миром и войной

    За покупками - через КПП

    Жители Луганска отправляются на подконтрольные Киеву территории в основном для того, чтобы купить продукты питания. Для этого им нужно пересечь линию разграничения, отделяющую самопровозглашенные республики от территории остальной Украины.

  • Развалины дома на линии фронта

    Украина между миром и войной

    Линия фронта

    Украинские военные и пророссийские сепаратисты несколько месяцев подряд обстреливали позиции друг друга. Сейчас в Луганской области действует режим прекращения огня. Однако многие до сих пор не верят в мир.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду

    Украина между миром и войной

    Глубинка

    Без гуманитарной помощи жителям села Сизое Луганской области пришлось бы нелегко. К югу от него расположена линия фронта, к востоку - российская граница. Вся территория вокруг заминирована. Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению теплую одежду.

  • Сотрудники Управления ООН по делам беженцев раздают местному населению гуманитарную помощь

    Украина между миром и войной

    Новая стена

    Родственники этих женщин живут по ту сторону линии разграничения, на подконтрольной сепаратистам территории. Пасху 2014 года они еще праздновали на своих дачах в Сизом. Затем между селом и городом Луганском, где находятся их квартиры, внезапно пролегла линия фронта.

  • Село Сизое

    Украина между миром и войной

    Нехватка топлива

    Леса вокруг Сизого буквально напичканы минами, поэтому жители села больше не могут заготовить дрова. Если украинская зима окажется долгой, их нужно будет обеспечить топливом.

  • Доставка жителям села Сизое гуманитарной помощи

    Украина между миром и войной

    Буферная зона

    Год назад в Минске был представлен план по отводу тяжелых вооружений. Однако украинская армия также весьма медленно выполняла пункты соглашений. В то же время соблюдение режима прекращения огня является главным условием для доставки населению гуманитарной помощи.

  • Бронированная машина ОБСЕ

    Украина между миром и войной

    Средство передвижения - бронетехника

    Наблюдатели ОБСЕ передвигаются вдоль северной линии фронта исключительно на бронированных машинах. Несколько недель назад в районе Донецка снова участилась стрельба. Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина

    Автор: Франк Хофманн, Александра Ёлкина


 

Аудио- и видеофайлы по теме

В Швеции все больше боятся Путина: в Стокгольме задумались о вступлении в НАТО из-за политики Кремля  

Спасение Украины. Скрепные антисанкции. Военно-политическая подготовка - "Заповедник", выпуск 202, 30.01.22  

Реклама

Самые читаемые

На марше подвид "омикрона" ВА.2. Новая угроза?  

Коронавирус: в Германии зафиксирован новый пик заражений  

В Украине заявили о задержании группы лиц, готовивших массовые беспорядки  