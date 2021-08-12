США направляют 3000 солдат в аэропорт Кабула

США в ближайшие недели сократят до минимума численность сотрудников своего посольства в Кабуле в свете наступления террористического движения "Талибан" в Афганистане. Кроме того, как сообщили в Госдепартаменте США и в Пентагоне в четверг, 12 августа, порядка 3 тысяч солдат будут дополнительно переброшены для охраны Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, чтобы поддержать организованный вывод сотрудников дипмиссии.
В то же время, как уточнил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, посольство закрываться не будет. "Мы намерены продолжить нашу дипломатическую работу", - подчеркнул он. По его словам, речь не идет об "эвакуации" и о "полном выводе" персонала. При этом Прайс не уточнил, сколько человек покинут дипмиссию. Он добавил, что будет поддерживаться "основное дипломатическое присутствие" на местах.
Вашингтон говорит о "разумных мерах предосторожности"
Глава пресс-службы Госдепа отметил, что хотя талибы дали ясно понять, что не собираются нападать на диппредставительства, Вашингтон не намерен верить террористам на слово. В этой связи принимаются "разумные меры предосторожности".
США должны вывести войска из Афганистана к 31 августа. Предполагается, что лишь несколько сотен американских солдат останутся для поддержания безопасности посольства. Аэропорт в Кабуле до сих пор охранялся в основном турецкими военными в рамках миссии НАТО в Афганистане, однако там также размещены и солдаты США.
Боевики захватили третий по величине город Афганистана
Между тем экс-начальник оперативного командования объединенных сил НАТО, бывший генерал бундесвера Эгон Раммс (Egon Ramms) в беседе с DW заявил, что быстрое продвижение талибов в Афганистане "поражает", и поставил под сомнение приверженность афганской армии своим задачам. Раммс также назвал вывод войск из этой страны "ошибкой".
Афганские силовики 12 августа подтвердили, что боевики террористического движения "Талибан" захватили третий по величине город в стране - Герат с населением в 600 тыс. человек.
Кроме того, талибы взяли под контроль Калайи-Нау - уже 12-й административный центр в Афганистане, захваченный талибами за неделю. Правительство в Кабуле, помимо столицы, контролирует теперь лишь несколько районов и осажденных городов. В руки исламистов перешел и город Газни, находящийся всего в 150 километрах от Кабула.
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Автор: Марина Барановская