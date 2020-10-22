 США провели раздельные переговоры с участниками конфликта в Карабахе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2020

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Мир

США провели раздельные переговоры с участниками конфликта в Карабахе

В Вашингтоне госсекретарь Майк Помпео принял глав МИД Армении и Азербайджана Мнацаканяна и Байрамова. Помпео констатировал наличие "сложной дипломатической ситуации".

Майк Помпео на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

Майк Помпео на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 23 октября, провел в Вашингтоне раздельные переговоры с обеими сторонами конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов ранее исключили возможность трехсторонней встречи.

Перед началом переговоров Помпео охладил надежды на достижение прорыва, отметив, что согласованные до сих пор соглашения о прекращения огня в Карабахе не соблюдаются. "Это сложная дипломатическая ситуация", - сказал он журналистам.

До сих пор посредническую роль в Карабахе особенно активно играла Россия, в то время как США предпочитали сохранять нейтралитет. И Россия, и США, наряду с Францией, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по содействию в деле урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга

МИД Армении сообщил, что на встрече Помпео и Мнацаканяна была подтверждена необходимость выполнения договоренностей о прекращении огня и продолжения мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ. В сообщении армянского МИДа отмечается, что министр "проинформировал госсекретаря США о военных преступлениях Азербайджана и о преднамеренных нападениях" на мирное население Нагорного Карабаха. Мнацаканян также заявил, что Азербайджан проводит операцию в Карабахе "при прямом участии Турции", которая вводит в регион "вооруженных ею террористов".

Со своей стороны МИД Азербайджана сообщил, что глава ведомства Байрамов подробно проинформировал Помпео о "деструктивной политике армянской стороны, прицельной стрельбе по мирному населению Азербайджана, массовой вербовке иностранных наемников и других вопросах". Байрамов также подчеркнул, что позиция Азербайджана основана на четырех резолюция Совбеза ООН.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился в конце сентября, когда Азербайджан начал масштабную операцию по возвращению этого региона под контроль Баку. С тех пор были убиты и ранены сотни людей, в том числе мирных жителей.

Karte Armenien Aserbaidschan Berg-Karabach RU

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

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    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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