 США профинансируют программы VPN для россиян | Новости из Германии о России | DW | 03.07.2022

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Россия

США профинансируют программы VPN для россиян

Миллионы россиян используют приложения VPN для обхода цензуры и доступа к независимым СМИ. Американский фонд OTF заплатит компаниям, которые предоставляют жителям РФ бесплатный доступ к VPN.

Телефон с надписью VPN на экране (фото из архива)

Фонд открытых технологий (OTF), поддерживаемый правительством США, выплатит деньги американским компаниям, которые бесплатно предоставляют россиянам программы VPN, сообщает в воскресенье, 3 июля, агентство AFP. Использование в России технологий, позволяющих обходить блокировку сайтов, резко увеличилось после начала военной агрессии Москвы против Киева.

По оценкам OTF, несколько миллионов человек в России используют VPN от компаний Lantern, Psiphon и nthLink. Финансирование правительства США, предоставленное через OTF, имело важное значение для продолжения работы программ, поскольку расходы для производителей VPN в России подскочили, а доходы исчезли, когда вступили в силу санкции и многие компании ушли из страны. "Наш инструмент в основном используется людьми, пытающимися получить доступ к независимым СМИ, поэтому финансирование OTF было критически важным", - заявил представитель Lantern.

Финансовую поддержку увеличили из-за цензуры в России

Поддержание работоспособности и доступности VPN было относительно простым делом в первые дни войны, отметил представитель Lantern. "Они не были готовы ничего блокировать. Со временем Россия научилась блокировать простые вещи, но Lantern и Psiphon все еще работают", - подчеркнул он.

В OTF заявили, что обычно тратят 3-4 млн долларов в год на финансирование VPN, но эта сумма была увеличена из-за цензуры в России. После нападения на Украину Россия ужесточила ограничения для независимых СМИ, при этом журналисты находятся под угрозой судебного преследования за критику вторжения или даже за то, что называют войной "специальную военную операцию".

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    Автор: Ефим Шуман


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