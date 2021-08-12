 США призвали президента Польши не подписывать спорный закон о реституциях | Новости из Германии о Европе | DW | 12.08.2021

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Европа

США призвали президента Польши не подписывать спорный закон о реституциях

Согласно закону, принятому польским парламентом, потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие их собственности в течение 30 лет после принятия соответствующего административного решения.

Памятник жертвам восстания в Варшавском гетто

Памятник жертвам восстания в Варшавском гетто

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен призвал президента Польши Анджея Дуду не подписывать утвержденный польским сенатом закон о реституциях. "Мы глубоко обеспокоены тем, что парламент Польши принял закон, серьезно ограничивающий процесс реституции имущества жертв Холокоста и членов их семей, других владельцев еврейской и нееврейской собственности, незаконно конфискованной в коммунистическую эпоху Польши", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства в среду, 11 августа.

Как указывается в документе, Польше необходим всеобъемлющий закон для урегулирования претензий в отношении конфискованного имущества, который бы позволил обеспечить определенную меру справедливости для пострадавших от незаконных конфискаций. "Такой закон принес бы пользу многим польским гражданам, а также людям, которые были вынуждены покинуть Польшу во время и после Второй мировой войны и которые впоследствии стали натурализованными гражданами других стран. До тех пор, пока такой закон не будет принят, путь к компенсациям не должен быть закрыт для новых исков или тех, которые ожидают решения в административных судах", - отметил Госсекретарь США.

Он напомнил, что Польша "является важным союзником НАТО, который понимает, что трансатлантический альянс основан на взаимных обязательствах в отношении общих демократических ценностей и процветания". Принятый польским парламентом закон противоречит тем принципам и ценностям, за которые выступают современные демократические страны. "Мы настоятельно призываем правительство Польши продемонстрировать свою приверженность этим общим принципам не только на словах, но и на деле", - подчеркнул Блинкен.

Израиль: Поляки пытаются отрицать сделанное во время Холокоста

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) принял поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся). Основная их суть - потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие их собственности в течение 30 лет после принятия административного решения. Как указали эксперты, фактически принятие этого закона лишает потомков даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны польскими властями. 

Принятие закона вызвало международный скандал. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал документ "аморальным". "Поляки пытаются отрицать сделанное во время Холокоста", - заявил глава израильского внешнеполитического ведомства.

Вопреки "Терезинской декларации"

Польша осталась последней страной в ЕС, в которой не существует национального законодательства о реституции или выплате компенсации евреям за собственность, конфискованную нацистами во время Холокоста или национализированную в послевоенное время коммунистическими властями. При том, что в 2009 году Варшава вместе с 45 другими европейскими странами подписала "Терезинскую декларацию", согласно которой все государства-подписанты брали на себя обязательства вернуть "либо в порядке реституции, либо в виде компенсации" отнятые у жертв Холокоста "бывшие еврейские общинные активы, религиозные объекты и частную собственность".

К 1939 году еврейская диаспора составляла 10 процентов населения Польши (более 3.3 млн человек), и владела примерно пятой частью собственности этой страны. Холокост не пережили девять из десяти польских евреев.При этом, по оценкам известного исследователя Холокоста американского социолога польского происхождения Яна Томаша Гросса, не менее 200 тыс евреев были убиты руками польских пособников нацистов.

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    Последние послания жертв Холокоста

    Мальчик из Риги

    Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


Смотреть видео 04:21

В германском бундестаге почтили память жертв Холокоста (27.01.2021)

 

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Как украинцы спасали евреев во время Холокоста: воспоминания очевидца  

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