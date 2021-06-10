США пристально следят за новым делом Навального

США очень внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг Алексея Навального в связи с предъявлением нового обвинения оппозиционному политику. Об этом на брифинге для прессы в среду, 11 августа, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Новое дело Навального, как и запугивание и подавление связанных с ним некоммерческих организаций, и жесткие репрессии в отношении россиян, вышедших на мирные протесты в поддержку арестованного оппозиционного политика, представитель американского внешнеполитического ведомства назвал продолжением "очень тревожащей модели".

Новое обвинение Навальному и его соратникам

Ранее в тот же день Следственный комитет России (СКР) предъявил Алексею Навальному, отбывающему наказание по так называемому делу "Ив Роше", обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По версии следствия, деятельность основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) "была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний".

Навальный, а также его соратники Леонид Волков и Иван Жданов распространяли в интернете призывы к участию в митингах в январе 2021 года. Навальному "было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения", указали в СКР.

Уголовное дело было возбуждено 4 февраля, однако известно о нем стало лишь в конце апреля.

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