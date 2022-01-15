США обсудили с энергокомпаниями возможный сбой поставок газа в ЕС

Администрация президента США Джозефа Байдена провела переговоры с рядом международных энергетических компаний относительно их действий в случае проблем с поставками газа в Европу, если эскалация России в отношении Украины приведет к срыву транзита сырья из РФ. Об этом в пятницу, 14 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двоих американских чиновника и двоих неназванных собеседников из отрасли.

Представители Госдепартамента, в частности, пытались выяснить у энергокомпаний, каковы могут быть дополнительные источники получения "голубого топлива", отметили два собеседника. По словам экспертов из отрасли, покрыть нехватку при возможных проблемах со стороны России будет сложно. В обсуждениях со стороны американского внешнеполитического ведомства участвовал старший советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн. При этом Госдеп на данном этапе не просил фирмы увеличивать производство, отметило Reuters.

В консультациях участвовали представители Еврокомиссии

"Мы обсудили ряд непредвиденных обстоятельств и рассказали, что мы делаем с нашими государственными партнерами и союзниками", - пояснил источник. По его данным, к диалогу была также подключена Еврокомиссия. Обсуждение строилось вокруг возможности наращивания экспорта и повышения добычи топлива.

С какими именно представителями отрасли связывались американские чиновники, не уточняется. Компании Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев. Компании Chevron Corp, Total, Equinor и Qatar Energy на момент публикации на запрос не ответили.

В СНБ ход дискуссии не комментируют

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме не стал комментировать ход дискуссий, однако подтвердил, что в настоящее время ведется планирование на случай непредвиденных обстоятельств.

"Оценка потенциальных последствий и изучение путей их уменьшения - это часть эффективного управления и стандартная практика", - подчеркнули в СНБ.

Кризис вокруг Украины и требования России

В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО-Россия. В переговорах участвовали представители 30 стран Североатлантического альянса и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Сторонам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

В 2021 году Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих, объясняя это учениями. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.

Россия отрицает подобные намерения и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе, отказа НАТО от расширения на восток и приема в свой состав Украины, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

Смотрите также:

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Северный поток - 2" привлек "Фортуну" Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Академик Черский" готовился целый год В начале апреля к работам в более глубоких водах Дании приступил "Академик Черский". Этот трубоукладчик вышел из дальневосточного порта Находка в сторону Балтики еще в феврале 2020. Но ему потребовался почти целый год, чтобы, курсируя между Германией и Россией, пройти модернизацию в немецких портах и несколько раз протестировать новую технику у берегов Калининградской области (на фото).

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Любмин ждет удвоения поставок из РФ Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Украинский транзит: качай или плати Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Eugal: газ в Германии не задержится Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты TAP: Азербайджан снабжает юг Европы В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты Baltic Pipe: Польша сменит поставщика До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию. Автор: Андрей Гурков

