 США могут заблокировать выплаты по российскому долгу | Новости из Германии о России | DW | 18.05.2022

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Россия

США могут заблокировать выплаты по российскому долгу

По данным Bloomberg и Reuters, администрация США рассматривает возможность не продлевать после 25 мая временную лицензию, разрешающую РФ платить американским держателям гособлигаций.

Министерство финансов США

Министерство финансов США

Соединенные Штаты рассматривают возможность заблокировать выплаты по российским государственным облигациям их американским держателям. Министерство финансов в Вашингтоне не планирует продлевать после 25 мая льготный период, в течение которого Россия могла производить выплаты по госдолгу, сообщают во вторник, 17 мая, Reuters и Bloomberg со ссылкой на представителей администрации США.

По данным Bloomberg, в администрации президента Джо Байдена склоняются к данному жесткому сценарию, который может приблизить дефолт РФ. Данный шаг находится на стадии обсуждения, окончательного решения еще не принято, указал собеседник Reuters. Он подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают "все варианты давления" на президента РФ Владимира Путина.

Санкции запрещают сделки с российским Центробанком

Одной из составляющих западных санкций, введенных после начала войны РФ против Украины, является запрет сделок с российским министерством финансов, а также ЦБ РФ и Фондом национального благосостояния. Однако Управление по контролю за иностранными активами Минфина США 2 марта сделало исключение для получения выплаты процентов и дивидендов в рамках погашения задолженности и выплат акционерам. Данная лицензия позволила российскому государству продолжать выплаты по гособлигациям и тем самым предотвратить дефолт по государственному долгу.

Ее действие истекает 25 мая. С этого момента до конца 2022 года России будет необходимо произвести выплаты по внешним суверенным облигациям на сумму почти 2 млрд долларов.

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    Автор: Клаудиа Ден


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