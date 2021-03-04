США критикуют МУС за расследования на палестинских территориях

США подвергли критике Международный уголовный суд (МУС) в Гааге за начало расследования предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях и выразили поддержку Израилю. Об этом в среду, 3 марта, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы выступаем резко против и разочарованы заявлением прокуратуры МУС о начале расследования ситуации в Палестине", - сообщил Прайс, подтвердив "твердую приверженность Израилю и его безопасности", а также готовность бороться "с действиями, ведущими к несправедливому нападению на Израиль".

США отмечают, что Израиль не является участником МУС и не соглашался признать юрисдикцию этого суда, кроме того, Палестинская национальная автономия (ПНА), с точки зрения Вашингтона, не обладает статусом независимого государства. В то же время прокурор МУС Фату Бенсуда настаивает на расследовании предполагаемых преступлений, совершенных в секторе Газа и Западном берегу Иордана, несмотря на противодействие США и Израиля.

Администрация Трампа ввела санкции против Бенсуды за расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных американской армией в Афганистане. Нынешняя администрация Байдена не отменила санкции, однако заявила об их пересмотре.

Прокуратура МУС в среду объявила о начале полноценного расследование ситуации на палестинских территориях. Поводом для расследования стало обращения в прокуратуру МУС представителей ПНА в мае 2018 года.

МУС - первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Он находится в Гааге.

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