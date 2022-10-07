США заявили об убийстве двух боевиков ИГ в Сирии

По данным Пентагона, убиты заместитель лидера ИГ в Сирии Абу-Хашум аль-Умави и связанный с ним участник террористической группировки.

В результате авиаудара США на севере Сирии в четверг, 6 октября, убиты два высокопоставленных представителя террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), заявило американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM). По его данным, речь идет о заместителе лидера ИГ в Сирии Абу-Хашуме аль-Умави и связанном с ним высокопоставленном члене ИГ.

В CENTCOM сообщили, что при выполнении операции никто из американских военнослужащих не пострадал. Потерь или повреждений военной техники США также не зафиксировано. "Эта атака ослабит способность ИГ дестабилизировать регион и атаковать наши силы и партнеров", - цитирует AFP командующего Центральным командованием вооруженных сил Майкла Курилла.

Ранее Пентагон сообщил, что в ночь со среды на четверг в ходе вертолетного рейда был уничтожен другой высокопоставленный представитель ИГ - Раккан Вахид аш-Шамри.

Гибель других главарей ИГ в Сирии

США возглавляют международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". В июле американское Минобороны сообщало об убийстве главаря ИГ в Сирии Махера аль-Агаля. По данным Пентагона, он погиб в результате удара беспилотника на севере страны.

В начале года в ходе ночной операции США в Сирии был убит главарь ИГ Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Кураши. Как сообщалось, он совершил самоподрыв, убив также нескольких членов своей семьи, "включая женщин и детей".

С тех пор как в марте 2019 года террористическая группировка потеряла контроль над последней территорией, которую она контролировала в Сирии, большинство оставшихся боевиков ИГ перешли в подполье. Они продолжают атаковать курдских боевиков и солдат сирийской правительственной армии из убежищ, а также совершают теракты в соседнем Ираке.

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