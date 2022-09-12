США выделяют 2 млн долларов на разминирование Южного Кавказа

В ноябре 2021 года Вашингтон объявил о выделении 500 тысяч долларов организациям, занимающимся ликвидацией неразорвавшихся мин в Нагорном Карабахе. Последующие 2 млн послужат продолжению этой работы, указал Госдеп.

Вашингтон выделяет два миллиона долларов гуманитарной помощи на операции по разминированию районов, пострадавших в ходе обострения армяно-азербайджанского конфликта на Южном Кавказе осенью 2020 года. Об этом Госдеп США объявил в воскресенье, 11 сентября.

"Мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных групп людей", - отметили в Госдепе, напомнив, что в ноябре 2021 года США объявили о передаче организациям, занимающимся разминированием региона, 500 тысяч долларов.

"Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире спонсором уничтожения традиционных вооружений. С 1993 года они инвестировали свыше 4,7 миллиарда долларов более чем в 100 странах с целью укрепления международного мира и безопасности путем устранения угроз, которые представляют наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы для гражданского населения", - подчеркнула пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября 2020 года, когда в этом регионе начались активные боевые действия. До 9 ноября того же года Армения и Азербайджан вели войну за этот регион, населенный преимущественно армянами. В результате войны, приведшей к гибели 6,5 тысячи человек, Азербайджан вернул значительную часть Карабаха под свой контроль.

При посредничестве России Ереван и Баку заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения были введены российские миротворцы, однако напряженность в регионе сохраняется.

3 августа 2022 года Минобороны Азербайджана объявило о захвате в Карабахе нескольких господствующих высот в ходе специальной военной операции под названием "Возмездие". В свою очередь, Армения заявила, что Азербайджан проводит "ползучую оккупацию". При этом стороны обвинили друг друга в нарушении трехстороннего соглашения о прекращении огня.

В конце августа Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку стратегически важного города Лачин, расположенного в Лачинском коридоре, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Непризнанная республика

Сразу после распада СССР в 1991 году Нагорно-Карабахская республика в одностороннем порядке провозгласила независимость от Азербайджана, но ни одна страна мира не признала ее. В разразившейся после этого войне в 1992-1994 годах с обеих сторон погибло до 25-30 тысяч человек, около миллиона людей были вынуждены покинуть свои дома.

Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, был начат в 1992 году и продолжается с тех пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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