Алиев заявил о переходе под контроль Баку города Лачин

Город Лачин и села Забух и Сус расположены в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. Президент Азербайджана заявил, что они перешли под контроль Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска вошли в стратегически важный город Лачин на окраине Нагорного Карабаха (по-армянски - Бердзор) и два близлежащих села - Забух (Ахавно) и Сус. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 26 августа.

Лачин располагается на дороге, которая служила главным связующим звеном между Арменией и Нагорным Карабахом - так называемом Лачинском коридоре, который после окончания войны в 2020 году перешел под наблюдение российских миротворцев. Россия направила в регион около 2000 военнослужащих.

По договору, подписанному Ереваном и Баку при посредничестве Москвы Лачинский район тогда же перешел под контроль Азербайджана.

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