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Азербайджанские солдаты в Нагорном Карабахе (ноябрь 2020 г.)Фото: Stanislav Krasilnikov/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаАзербайджан

Алиев заявил о переходе под контроль Баку города Лачин

Сергей Ромашенко
44 мин. назад

Город Лачин и села Забух и Сус расположены в Лачинском коридоре, соединяющем Нагорный Карабах с Арменией. Президент Азербайджана заявил, что они перешли под контроль Баку.

https://www.dw.com/ru/azerbajdzan-zaavlaet-o-perehode-pod-kontrol-baku-goroda-lacin/a-62947024

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские войска вошли в стратегически важный город Лачин на окраине Нагорного Карабаха (по-армянски - Бердзор) и два близлежащих села - Забух (Ахавно) и Сус. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 26 августа.

Лачин располагается на дороге, которая служила главным связующим звеном между Арменией и Нагорным Карабахом - так называемом Лачинском коридоре, который после окончания войны в 2020 году перешел под наблюдение российских миротворцев. Россия направила в регион около 2000 военнослужащих.

По договору, подписанному Ереваном и Баку при посредничестве Москвы Лачинский район тогда же перешел под контроль Азербайджана.

Infografik Karte Berg-Karabach nach dem Krieg im Herbst 2020 RU
Infografik russische Friedenstruppen in Berg-Karabach RU

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