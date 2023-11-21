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США ввели санкции в отношении двух российских военных

Александра Иванова
21 ноября 2023 г.

Полковник Азатбек Омурбеков и ефрейтор Даниил Фролкин, по данным США, ответственны за нарушения прав человека и убийства мирных жителей Украины.

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Захоронение погибших в Буче (фото из архива)
Захоронение погибших в БучеФото: Sergei SUPINSKY/AFP

США вводят санкции в отношении двух военнослужащих ВС РФ - полковника Азатбека Омурбекова, а также ефрейтора Даниила Фролкина. Об этом сообщил Госдеп США вечером в понедельник, 20 ноября.

Как подчеркивается в пресс-релизе, санкции в отношении "Азатбека Омурбекова, известного также как "мясник Бучи", вводятся в связи с его участием в масштабном нарушении прав человека, а именно: за внесудебные казни безоружных украинцев - гражданских лиц из Авдеевки". В то время когда Авдеевка находилась под контролем российских войск, Омурбеков возглавлял 64-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

"Впоследствии Омурбеков направил эту бригаду в Бучу, где, по данным Госдепартамента США, 64-я отдельная мотострелковая бригада убивала, избивала, расчленяла, сжигала мирных жителей и проводила имитацию их казни ", - указано в документе. После появления информации о жестокости бригады Кремль выступил с заявлением о том, что президент РФ Путин наградил 64-ю отдельную мотострелковую бригаду, а министерство обороны РФ поощрило Омурбекова и высоко оценило его руководство, напоминает американское внешнеполитическое ведомство.

История Даниила Фролкина

Даниил Фролкин, по данным американских властей, несет ответственность за убийство одного безоружного мирного жителя Авдеевки. В августе 2022 года он дал интервью онлайн-изданию "Важные истории", в котором признался в совершении преступлений в Украине. "Я, военнослужащий войсковой части 51460, гвардии ефрейтор, Фролкин Даниил Андреевич, признаюсь во всех преступлениях, которые я совершил в Андреевке: расстреле гражданского населения, обворовывании гражданского населения, изъятии у них телефонов, и в том, что наше командование в (…) не ставит наших бойцов, всю пехоту, которая бьется на передовой, на линии фронта", - сказал тогда военнослужащий.

В том же интервью Фролкин признался в совершении убийства жителя Авдеевки Руслана Яремчука. "Да, я там застрелил одного гражданского человека, он давал координаты колонн наших, наших пацанов губили. Я ему говорю: "Иди вперед". Он идет. Я ему говорю: "На колени". И все - просто пулю в лоб", - рассказал Фролкин журналистам.

В марте 2023 года суд в Хабаровске назначил Даниилу Фролкину 5,5 лет условно по статье о распространении "фейков" о российской армии.

Санкции США за нарушение прав человека в Украине

Санкции в отношении Омурбекова и Фролкина, о которых Госдеп США объявил 20 ноября, подразумевают, что им обоим и членам их семей будет запрещен въезд в США.

"Публично объявляя о введении санкций в отношении Омурбекова и Фролкина, Соединенные Штаты подтверждают свою приверженность соблюдению прав человека, признанию несправедливости, с которой сталкиваются жертвы и пострадавшие, и содействию привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении прав человека", - говорится в сообщении Госдепа.

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