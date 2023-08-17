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США ввели санкции против трех компаний за сделки РФ и КНДР

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Россия все чаще вынуждена обращаться к КНДР и другим союзникам за боеприпасами и вооружением, которые она теряет в ходе войны в Украине, заявил Минфин США.

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Здание министерства финансов США
Здание министерства финансов СШАФото: picture alliance / Jürgen Schwenkenbecher

США ввели санкции против трех компаний, которые, как считают в Вашингтоне, связаны с оружейными сделками между Северной Кореей и Россией, сообщило агентство Reuters вечером в среду, 16 августа. Министерство финансов США заявило, что Россия все чаще вынуждена обращаться к КНДР и другим союзникам за боеприпасами и вооружением, которые она теряет в ходе войны в Украине.

Санкционный список пополнила, в частности, российская компания ООО "Верус", зарегистрированная в Москве и известная также как консалтинговая группа Verus. Кроме того, в перечень включены казахстанское предприятие ТОО "Дефенс инжиниринг" и словацкая Versor. Вашингтон отмечает связь всех этих компаний с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, тоже внесенным в санкционный список. Мкртычев - президент Versor, основатель и владелец Verus, а также директор Defense Engineering.

Оружие в обмен на товары для КНДР

США обвинили Мкртычева в переговорах с представителями КНДР и России. Целью этих переговоров была передача России более 20 видов оружия и боеприпасов в обмен на товары для Северной Кореи, утверждают в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты продолжают раскрывать незаконные финансовые сети, которые пытаются направлять поддержку от Северной Кореи к военной машине России. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжаем бороться с незаконной торговлей оружием, которая лежит в основе жестокой войны Путина в Украине", - заявил замминистра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Внесение лиц или компаний в список SDN предполагает блокирование всех находящихся в США активов их самих, а также организаций, непосредственно или косвенно принадлежащих этим собственникам более чем на 50 процентов. Все операции, связанные с их имуществом или интересами, запрещены без специальной лицензии Управления Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC).

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Материал Reuters

www.reuters.com
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