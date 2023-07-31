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США ввели санкции против представителей Республики Сербской

Екатерина Венкина
2 ч. назад

По данным управления при Минфине США, подпавшие под санкции лица несут ответственность за содействие принятию Народной скупщиной Республики Сербской закона, ставящего под угрозу выполнение Дейтонского мирного соглашения.

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Минфин США
Минфин США (фото из архива, Celal Gunes/AA/picture alliance)Фото: Celal Gunes/AA/picture alliance

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США ввело санкции в отношении одного должностного лица госуровня из Боснии и Герцеговины (БиГ), а также трех должностных лиц Республики Сербской (РС) в составе БиГ. Об этом сообщили в понедельник, 31 июля, в департаменте казначейства США.

По его данным, указанные лица несут ответственность за содействие принятию Народной скупщиной Республики Сербской закона, призванного объявить решения Конституционного суда БиГ неприменимыми на территории РС, тем самым ставя под угрозу выполнение Дейтонского мирного соглашения.

Ограничительные меры применены против председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича, премьера Республики Сербской Радована Вишковича, члена президиума БиГ Жельки Цвиянович и министра юстиции Республики Сербской Милоша Букейловича.

Их "действия угрожают стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, а также с таким трудом достигнутому миру, основой которого является Дейтонское мирное соглашение", заявил заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий борьбу с терроризмом и финансовую разведку. По его словам, данное поведение угрожает успешной интеграции БиГ "в евроатлантические институты".

"Мы будем продолжать поддерживать народ Боснии и Герцеговины в его усилиях по поддержанию верховенства закона и обеспечению мира и процветания", - добавил он.

Россия активно выступает против интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС

После окончания боснийской войны (1992 - 1995) Босния и Герцеговина была разделена на две полуавтономные республики: сербскую и хорватско-боснийскую. Сегодня каждая из них имеет собственные правительство и парламент. В то же время существует и общее сербско-хорватско-боснийское центральное правительство.

БиГ - кандидат на вступление в ЕС и НАТО, а опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан поддерживает эти устремления.

Россия в последние годы активно выступает против интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО и ЕС. Решения по этим вопросам невозможны без согласия руководства Республики Сербской, которое пытается, по мнению экспертов, проводить самостоятельный курс, без оглядки на правительство в Сараево.

Глава Республики Сербской Милорад Додик посетил Москву

В мае глава Республики Сербской Милорад Додик посетил Москву. Додик, находящийся под санкциями США за подрыв законности и мира в БиГ, пообещал 23 мая на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не присоединяться к антироссийскому эмбарго.

Дейтонское соглашение положило конец кровопролитной войне в БиГ. Оно было парафировано 21 ноября 1995 года после длительных переговоров в США.

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