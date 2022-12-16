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Флаги Евросоюза и Боснии и Герцеговины в Брюсселе
Фото: picture-alliance/AA/D. Aydemir
ПолитикаБосния и Герцеговина

Евросоюз предоставил Боснии и Герцеговине статус кандидата

Павел Мыльников
38 мин. назад

Статус кандидата на вступление в ЕС указывает властям Боснии и Герцеговины, что Брюссель ожидает от Сараево реформ, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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Евросоюз в четверг, 15 декабря, предоставил Боснии и Герцеговине (БиГ) статус кандидата на вступление. Главы государств и правительств утвердили соответствующую рекомендацию министров стран ЕС по европейским делам на встрече в Брюсселе.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение "сигналом" для жителей этой балканской республики. В то же время предоставление статуса кандидата указывает на "явное ожидание проведения реформ новыми властями", добавил глава Евросовета. В частности, Брюссель ждет от Сараево улучшений в борьбе с коррупцией и в управлении.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в Евросоюз в 2016 году. Однако Европейская комиссия лишь в октябре 2022 года рекомендовала Совету ЕС предоставить стране статус кандидата. Это решение было связано с надеждой на радикальные реформы в БиГ, заявил тогда верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Страны-кандидаты в члены ЕС

В июне кандидатами в члены ЕС были признаны Украина и Молдова, подавшие заявки на ускоренное вступление. Аналогичную заявку отправила и Грузия, но ей предоставили лишь статус "европейской перспективы". Брюссель направил Тбилиси список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Кандидатами в члены ЕС, помимо Украины и Молдовы, на сегодняшний день являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в Евросоюз не определены.

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