США провели успешный тест прототипа гиперзвуковой ракеты

Американские ВВС провели первый запуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Ранее тестировалась работа ее ускорителя. Оружие предназначено для поражения хорошо защищенных наземных целей.

Военно-воздушные силы США в понедельник, 12 декабря, сообщили о первых испытаниях полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress выпустил снаряд у южного побережья штата Калифорния. Ракета достигла скорости впятеро большей, чем скорость звука, пролетела по запланированной траектории и сдетонировала в заданной точке.

Впервые AGM-183A испытывалась целиком, со всеми функциональными частями. Во время предыдущих запусков тестировалась работа ее ускорителя и других компонентов гиперзвукового оружия. С момента начала проектирования ракеты до ее успешного полноценного испытания прошло пять лет, подчеркнул исполнительный директор программы ВВС США по вооружениям, бригадный генерал Джейсон Бартоломеи.

В ВВС США рассчитывают, что высокоточные вооружения типа ARRW существенно расширят их боевые возможности. Скорость и маневренность таких ракет затрудняют их перехват системами ПВО, что должно позволить эффективнее поражать хорошо защищенные наземные цели.

Чиновники США обвинили РФ в применении гиперзвукового оружия в Украине

В марте американские официальные лица, по данным CNN. заявляли об использовании Россией гиперзвуковых ракет в ходе боевых действий на территории Украины. В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил в интервью телеканалу "Россия 1", что Россия трижды использовала в Украине гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая "показала свои блестящие характеристики".

В 2021 году американские СМИ со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщали о проведении Китаем испытаний гиперзвукового оружия, способного нести ядерный заряд. Однако МИД КНР в октябре 2021 года опровергло подобные сообщения, заявив, что испытывался космический аппарат.

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