США объявили о нейтрализации шпионской программы ФСБ

ФБР и прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка в рамках операции MEDUSA, координируя работу с несколькими иностранными правительствами, нейтрализовали вредоносную программу ФСБ России Snake, сообщает пресс-служба министерства юстиции США во вторник, 9 мая.

Указывается, что правительство США связывает программу Snake с деятельностью отдела ФСБ под названием "16-й центр". "На протяжении почти 20 лет это подразделение, называемое в судебных документах Turla, использовало версии вредоносной программы Snake для кражи секретных документов из сотен компьютерных систем, которые принадлежали правительствам стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), как минимум в 50 странах, а также у журналистов и других лиц и организаций, представляющим интерес для Российской Федерации. После кражи этих документов подразделение Turla переправляло их через тайную сеть компьютеров в США и по всему миру, пользователи которых не знали о заражении программой Snake", - поясняется в пресс-релизе.

Как США обезвредили программу Snake

Для обезвреживания российской программы кибершпионажа специалисты ФБР создали программу PERSEUS, которая, будучи внедренной в зараженные компьютеры, заставляла программу Snake перезаписывать собственные компоненты, необходимые для ее работы. На территории США операция проводилась ФБР в соответствии с ордером мирового суда по Восточному округу Нью-Йорка, разрешавшим удаленный доступ к взломанным компьютерам. Что касается жертв шпионажа за пределами Соединенных Штатов, то сейчас ФБР общается с властями других государств, чтобы уведомить их о заражении вирусом и предоставить рекомендации по его удалению, говорится в сообщении.

"На протяжении 20 лет ФСБ использовала вредоносное ПО Snake для осуществления кибершпионажа против США и наших союзников - сегодня этому пришел конец", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Минюста США. "Министерство юстиции будет использовать все имеющиеся в нашем арсенале средства для борьбы с вредоносной киберактивностью России, включая нейтрализацию вредоносных программ с помощью высокотехнологичных операций, инновационное использование правовых полномочий и работу с международными союзниками и партнерами из частного сектора для усиления нашего коллективного воздействия", - пообещал он.

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