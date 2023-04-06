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Последствия ракетного удара из Ливана по городу Шломи на севере ИзраиляФото: Oren Ziv/AFP
КонфликтыИзраиль

США и ООН осудили ракетный обстрел Израиля из Ливана

Сергей Гуща
45 мин. назад

Представитель Госдепартамента США осудил ракетный удар и признал "право Израиля на защиту от всех форм агрессии". В ООН призвали "все стороны проявлять максимальную сдержанность".

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США и ООН осудили ракетный обстрелИзраиля с территории Ливана, совершенный в четверг, 6 апреля. "Мы осуждаем запуск ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа. Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима, и мы признаем законное право Израиля на защиту от всех форм агрессии", - заявил журналистам заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, "любые односторонние действия, ставящие под угрозу статус-кво, неприемлемы". В свою очередь, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик призвал "все стороны проявлять максимальную сдержанность".  "Мы осуждаем многократный запуск ракет из Ливана по Северному Израилю сегодня", - заявил он журналистам.

По данным Израиля, в четверг по северу страны из Ливана было выпущено 34 ракеты, 25 из которых были перехвачены. Пострадали не менее двух человек. Обстрел был совершен во время Песаха - одного из главных иудейских праздников. Это стало крупнейшей эскалацией после войны между Израилем и Ливаном в 2006 году. Ракетный обстрел произошел всего через несколько дней после ожесточенных столкновений между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети "Аль-Акса", и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.

Биньямин Нетаньяху: Враги Израиля заплатят за агрессию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил серьезными последствиями "врагам" страны за ракетный обстрел. "Мы разобьем наших врагов, и они заплатят за каждый акт агрессии", - заявил Нетаньяху, по данным его офиса, на заседании правительства в четверг.

В то же время, по словам премьера, у Израиля "нет намерения менять статус-кво на Храмовой горе". "Мы призываем к тому, чтобы ситуация успокоилась, и мы предпримем решительные действия против экстремистов, применяющих там насилие", - сказал Нетаньяху.

Авиация Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа

Израильская армия, по ее собственным данным, вечером в четверг авиацией атаковала в секторе Газа различные цели, принадлежащие радикальной исламистской группировке "Хамас", в частности, два объекта, на которых производится оружие и два туннеля. Около полуночи в израильских городах, расположенных неподалеку от границы с сектором Газа, снова прозвучали сирены противовоздушной обороны.

Смотрите также:

ХАМАС против Израиля: в чем цель исламских радикалов из Газы

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