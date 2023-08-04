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Spiegel и Insider вскрыли новые связи между Кремлем и АдГ

Дмитрий Вачедин
28 мин. назад

Живущий в Германии пропагандист Сергиенко, вероятно, собирал в России деньги на иск в Конституционный суд ФРГ против поставок немецкого оружия Украине. Партия "Альтернатива для Германии" подала такой иск в июле.

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Логотип партии "Альтернатива для Германии"
Логотип партии "Альтернатива для Германии"Фото: picture alliance/dpa

Российские власти и спецслужбы могли с помощью посредника инициировать и спонсировать иск фракции немецких правопопулистов из партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге в Федеральный конституционный суд Германии против поставок немецкого оружия в Украину. Об этом в пятницу, 4 августа, пишут издание Der Spiegel и The Insider в проведенном совместно расследовании.

В центре расследования - родившийся в Украине публицист Владимир Сергиенко, с 1991 года живущий в Германии и получивший в 2022 году немецкое гражданство. Сергиенко регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских каналов, где его часто представляют немецким политологом.

Сергиенко мог быть посредником между Кремлем и АдГ

Журналисты The Insider получили доступ к переписке Сергиенко, который во время частых визитов в Россию (17 поездок с начала полномасштабной агрессии) встречался, как полагают авторы расследования, со своими кураторами из российского правительства и российских спецслужб. Согласно взломанной переписке, Сергиенко в беседах назвал сумму в 25 тысяч евро в месяц в качестве расходов на юридическое сопровождение обращения АдГ в конституционный суд и 10 тысяч евро на расходы кураторства и представительские расходы, утверждают авторы расследования.

Согласно данным немецкой таможни, Сергиенко неоднократно ввозил из поездок в Россию в Германию 9 тысяч евро наличных средств (это практически верхняя граница той суммы, которую не надо декларировать при ввозе в ЕС. - Ред.).

Иск фракции АдГ

4 июля 2023 года фракция "Альтернативы для Германии" в бундестаге действительно подала иск в Федеральный конституционный суд, пытаясь опротестовать поставки немецкого оружия Украине, решение о которых было принято без учета мнения бундестага. Представители фракции отрицают, что сделали это по просьбе из Москвы или на российские деньги.

В то же время Сергиенко является помощником депутата бундестага от АдГ Ойгена Шмидта (Eugen Schmidt), у него есть пропуск в здание парламента. Der Spiegel пишет, что немецкие власти, давшие Сергиенко в 2022 году гражданство ФРГ, не знали о наличии у него российского паспорта - он не указал эти данные, сообщив только о том, что был гражданином Украины.

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