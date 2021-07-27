Спасатели нашли тела еще трех погибших после взрыва в Леверкузене

Спустя два дня после сильного взрыва на немецком предприятии по переработке химических отходов Currenta в Леверкузене спасатели в четверг, 29 июля, извлекли из-под обломков тела еще трех погибших. Таким образом, общее число погибших возросло до пяти. Еще 31 человек получил ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Два человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Надежды найти их живыми практически не остается.

Нет пока ответа на вопрос, попали ли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара в воздух, почву и воду вредные для здоровья людей и окружающей среды вещества. По данным земельного управления природы, окружающей среды и защиты прав потребителей Северного Рейна (Lanuv), результаты анализа должны быть получены до конца текущей недели. В настоящее время образцы изучаются в лаборатории диоксинов в Эссене.

По данным руководства фирмы Currenta, взрыв произошел на топливном складе установки по сжиганию мусора на площадке, где собираются и утилизируются производственные отходы. От взрыва загорелись три резервуара с органическими растворителями. В них, по первоначальным оценкам, находилось от 600 000 до 900 000 литров растворителя.

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