 SpaceX вывела на орбиту еще 58 интернет-спутников Starlink | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.06.2020

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Мир

SpaceX вывела на орбиту еще 58 интернет-спутников Starlink

Число спутников на орбите в рамках системы глобального интернет-покрытия Starlink доведено до 538. Первая ступень ракеты-носителя посажена на платформу в Атлантическом океане.

Запуск интернет-спутников Starlink 18 марта 2020 года

Запуск интернет-спутников Starlink 18 марта 2020 года

Американская технологическая компания SpaceX сообщила об успешном запуске новой миссии по отправке на низкую околоземную орбиту интернет-спутников. В субботу, 13 июня, с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 58 микроспутниками Starlink и тремя аппаратами SkySat американской компании Planet Labs с портативными телескопом и камерой для мониторинга поверхности Земли.

Спустя приблизительно девять минут после запуска первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина.

Нынешний запуск спутников Starlink стал девятым по счету. Теперь число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 538. Компания Илона Маска планирует развернуть орбитальную группировку таких аппаратов для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей планеты широкополосным интернетом в любой точке земного шара. Помимо SpaceX разместить на орбите группировки спутников для глобального интернет-покрытия стремится целый ряд компаний, в том числе OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. 

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