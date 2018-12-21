SpaceX вывела на орбиту военный спутник США

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, успешно вывела на орбиту спутник GPS III SV01 военно-воздушных сил США. Об этом сообщила сама компания в воскресенье, 23 декабря.

Ракета-носитель Falcon 9 без происшествий стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, ранее запуск четырежды откладывался из-за технических проблем или плохой погоды.

Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX. Выведенный на геостационарную орбиту аппарат, произведенный корпорацией Lockheed Martin, станет первым спутником GPS третьего поколения. Это была 21-я и последняя миссия SpaceX в 2018 году.

Ранее, 5 декабря, первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 не смогла успешно приземлиться на площадку на мысе Канаверал после того, как был выведен на орбиту грузовой корабль Dragon. Из-за отказа одного из технических элементов ракеты она приводнилась в Атлантическом океане. Впервые успешная посадка Falcon 9 была осуществлена в 2015 году.

Корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС) 8 декабря, доставив космонавтам, среди прочего, рождественские подарки.

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