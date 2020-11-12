Создатель "Беларуси головного мозга" объявил голодовку

Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, задержанный еще в июне, объявил во вторник, 15 декабря, бессрочную голодовку в знак протеста против выдвижения против него нового обвинения. Лосика, которого по предыдущему обвинению должны были выпустить из заключения до 25 декабря, теперь обвиняют в приготовлении к участию в массовых беспорядках. Наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

В тот же день к голодовке мужа присоединилась его жена Дарья Лосик. "Игорю надоело терпеть все это свинство и быть разменной монетой в политических торгах. С него хватило полгода пыток и издевательств в нечеловеческих условиях в СИЗО на Володарского и в тюрьме в Жодино", - сообщила она.

В "Беларуси головного мозга" целью голодовки назвали снятие всех обвинений, либо изменение меры пресечения. "Как и прежде, он считает свое уголовное преследование политически мотивированным", - пишут в канале о его основателе. На данный момент у политического и оппозиционного канала 367 тысяч подписчиков.

Преследования Telegram-каналов начались в Беларуси после заявления министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева о том, что уличные акции и пикеты в Беларуси "управляются через Telegram-каналы и "Радио Свобода". "Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим "Радио Свобода", - заявил он в конце июня.

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