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Алексей Кудрин в Госдуме РФФото: Anna Isakova/Russian State Duma Press Office/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Совфед освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты

Павел Мыльников
51 мин. назад

Алексей Кудрин сам подал Владимиру Путину заявление об уходе с поста главы Счетной палаты. Теперь уже бывший главный ревизор России, как сообщают СМИ, переходит на работу в "Яндекс".

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Сенаторы Совета Федерации в среду,  30 ноября, проголосовали за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты России,Председатель Счетной палаты РФ по его просьбе. Накануне сам Алексей Кудрин сообщил об уходе с занимаемого поста. "Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", - написал он в Telegram-канале.

Кудрин добавил, что подал соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину. Между тем Совет Федерации получил представление Путина об освобождении Кудрина с поста председателя Счетной палаты, сообщил агентству РИА "Новости" глава комитета верхней палаты парламента РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Аркадий Волож приглашал Кудрина в "Яндекс"

Алексей Кудрин возглавляет Счетную палату с мая 2018 года. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож предлагал чиновнику 5 процентов акций компании в обмен на  переход Кудрина в "Яндекс" и помощь в разделении российского и международного бизнеса, заявляли ранее близкие к IT-компании и главе Счетной палаты собеседники издания Forbes и онлайн-издания "Агентство".

СМИ 25 ноября со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Кудрин утвердил с президентом РФ Владимиром Путиным схему раздела активов интернет-компании Yandex, а также договорился о своем переходе в ее руководство.

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