Советник президента Байдена отрицает враждебность политики США по КНДР

Политика США в отношении КНДР ставит целью не враждебность, а решение вопроса о полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан заявил в интервью американской медиакомпании ABC в воскресенье, 2 мая. Вашингтон готов к дипломатии для достижения цели, но работает над "практическими мерами, способными помочь достичь прогресса" в этом вопросе, подчеркнул Салливан.

Президент США Джозеф Байден 28 апреля в речи перед Конгрессом сообщил, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности его страны и всего мира. Американская сторона не планирует заключать масштабное соглашение с Северной Кореей в рамках новой политики по этой стране, сообщил позднее Белый дом. Пхеньян в ответ обрушился на Вашингтон с резкой критикой, обвинив Соединенные Штаты во враждебной политике и "постоянном ядерном шантаже".

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече Дональда Трампа, на тот момент занимавшего пост США, и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели. Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына в феврале 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

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