Совет Федерации одобрил несколько резонансных законов

Совет Федерации РФ в среду, 31 марта, одобрил закон, позволяющий действующему президенту России Владимиру Путину и экс-президенту РФ Дмитрию Медведевубаллотироваться на новый срок на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Тем самым, отмечается на сайте верхней палаты российского парламента, документ способствует приведению законодательства РФ о выборах и референдумах в соответствие с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию России.

В частности, они подразумевают, что президент РФ может занимать свой пост не более двух сроков, но при это число сроков, которое он занимал до принятия поправок в конституцию не учитывается. Эта конституционная поправка, представляющая возможность дейтвующему главе государства Владимиру Путину вновь баллотироваться, была предложена депутатом Госдумы Валентиной Терешковой.

Закон об оскорблении ветеранов войны

На том же заседании Совет Федерации одобрил законы об административной и уголовной ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также за распространение заведомо ложных сведений о них. Согласно поправкам в Уголовный кодекс обвиняемые в унижении чести и достоинства ветеранов будут наказываться штрафом до 3 млн рублей, принудительными работами или тюремным сроком до 3 лет. Если преступление совершено группой лиц или с использованием СМИ и интернета, то штраф составит до 5 млн рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.

Эта инициатива была внесена в Госдуму 24 февраля 2021 года с подачи вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой. Четырьмя днями ранее московский суд оштрафовал оппозиционного политика Алексея Навального на 850 тыс рублей по уголовному делу о клевете в адрес ветерана.

Закон о просветительской деятельности

Также сенаторы одобрили резонансныйзакон о регулировании просветительской деятельности. Принятые поправки в закон "Об образовании" вызвали шквал критики в научно-просветительской среде. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен против "пропагандистских мероприятий антироссийских сил" в школьной и студенческой среде. Ученые и просветители опасаются, что их работу пытаются подвергнуть цензуре и запретить.

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