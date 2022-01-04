 Совет ЕС утвердил присоединение Хорватии к еврозоне | Новости из Германии о Европе | DW | 12.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Совет ЕС утвердил присоединение Хорватии к еврозоне

Хорватия станет 20-й страной ЕС, использующей общеевропейскую валюту. Она перейдет на евро с 1 января 2023 года.

Банкноты хорватских кун и евро

Банкноты хорватских кун и евро

Совет Европейского Союза окончательно утвердил правовые акты, необходимые для присоединения Хорватии к зоне евро с 1 января 2023 года. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 12 июля, заявлении пресс-службы Совета ЕС.

В нем отмечается, что один из актов устанавливает обменный курс нынешней хорватской валюты - куны - на уровне 7,53450 куны за один евро. Это соответствует текущему курсу.

Хорватия станет 20-й страной, которая вступит в еврозону. В начале июня Еврокомиссия решила, что Хорватия соответствует критериям, необходимым для перехода на общеевропейскую валюту. Месяцем позже депутаты Европарламента дали согласие на запрос Хорватии о присоединении к зоне евро с начала будущего года.

Хорватский набор евро и евроцентов

Реверс хорватского варианта монеты в 1 евро

Реверс хорватского варианта одноевровой монеты

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил хорватский набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы. Для монеты в два евро - это карта Хорватии, для монеты в один евро - изображение куницы, для монет в 50, 20 и 10 евроцентов - портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент - коллаж из букв глаголического алфавита. При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы - герба Хорватии.

Согласно Договору о Евросоюзе, к зоне евро должны присоединиться все страны ЕС, кроме Дании, по мере выполнения ими критериев, изложенных в договоре. В настоящее время евро используется в 19 странах Евросоюза. Последней к еврозоне присоединилась Литва в 2015 году. Некоторые страны - Польша, Чехия и Венгрия - осознанно не спешат с выполнением этих критериев, чтобы не вводить у себя евро.

Смотрите также:

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Новые и старые

    4 апреля новенькие купюры достоинством в 50 евро войдут в обращение. На первом этапе 5,4 миллиарда банкнот будут выпущены в обращение через банки (в первую очередь,банкоматы), и магазины. Старые купюры в 50 евро остаются действительными, но постепенно, шаг за шагом, их будут изымать из обращения. Кроме того, в госбанках стран Еврозоны их можно в любой момент обменять на новые банкноты.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Что общего у новой купюры с футболом?

    Если сложить рядом все 5,4 миллиарда новых банкнот, которые будут введены в обращение, то они покроют площадь, равную 8200 футбольным полям. О ведении в обращение новых банкнот было объявлено заранее, так что банки и магазины имели возможность подготовить персонал и технику к нововведению.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хлопчатобумажные деньги

    Основу материала, из которого изготовляют денежные купюры, составляет хлопок: он более прочный, чем обычная бумага. Поэтому даже если такая банкнота случайно попадет с одеждой в стиральную машину, с ней ничего не случится, даже если ее стирать при температуре 90 градусов. Деньги - старые и новые - специально проверяют на прочность: скручивают, складывают, окунают в краску и даже в лак для ногтей.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Секретная смесь

    Хлопок отбеливают, моют и изготавляют из него бумажную кашицу. Точный ее состав держится в секрете. Так называемая "Круглосеточная бумагоделательная машина" отливает из этой бумажной массы длинные полотна бумаги. Уже на этом этапе производства бумага содержит некоторые из многочисленных элементов защиты купюр - такие, например, как водяные знаки.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Хитроумная защита

    Разработчики денежных знаков придумали более десяти защитных признаков для банкнот евро, чтобы затруднить изготовление фальшивых денег. Один из этих признаков – пленочная аппликация. На фотографии, сделанной в частной немецкой типографии Giesecke & Devrient, видно, как пленка прессуется на бумагу для денежных купюр

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Глубокая печать под многотонным прессом

    В типографии на бумагу наносится краска. На изготовление 400 тысяч купюр достоинством в 20 евро требуется десять килограмм краски. Затем купюры прогоняют через другие станки. При помощи пресса в 80 тонн осуществляется глубокая печать, которую практически невозможно подделать. Заказы на печатание купюр распределяются между странами Еврозоны в соответствии с установленными квотами.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Дизайнер банкнот

    Райнхольд Герштеттер (Reinhold Gerstetter) отвечает за дизайн банкнот евро. График из Германии рисовал в свое время лица знаменитых людей, которые были изображены на немецких марках. Каждому номиналу купюр евро соответствует та или иная европейская культурная эпоха.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    От семи до 16 центов за банкноту

    Банкнота в 50 евро - самая популярная в Еврозоне. Более 8 миллиардов сейчас в обращении - 45 процентов всех банкнот евро. Производство одной купюры стоит от семи до 16 центов, причем чем выше достоинство банкноты, тем больше стоит ее производство. Ведь с ростом номинала растет величина банкноты, используется больше защитных элементов.

  • 4 апреля 2017 года в оборот будет введена новая банкнота в 50 евро.

    Новая банкнота достоинством 50 евро: как и где ее печатают

    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


Смотреть видео 02:09

20 лет евро: как это было (04.01.2022)

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая валюта "гевро": как теоретики предлагают спасти Грецию (15.05.2015)  

Литва перешла с лита на евро (02.01.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Почему курс евро так сильно упал, а доллар укрепился? И кому это выгодно?  

В ФРГ ответили на критику Киева за передачу России турбины Siemens  

ВСУ уничтожили российский склад в Херсонской области  